Brankář Jakub Kovář se vrátí domů. 5 extraligových klubů, do kterých by mohl zamířit

Jakub Kovář začal letošní sezonu v Jekatěrinburgu, za ten si ale přispal jediný start. Pak jej na dlouho vyřadily zdravotní problémy, po kterých zamířil do Švýcarska. V příští sezoně ale bude působit v extralize. Které kluby by třiatřicetiletý rodák z Písku mohl posílit? Podívejte se. Foto: Petr Lundák / MAFRA / Profimedia

České Budějovice Jediným extraligovým klubem, kde Kovář působil, jsou České Budějovice. Vrátí se teď? Motor šlape na jedničku a už je v semifinále play-off, tahounem týmu je Dominik Hrachovina, jemuž kryje záda třicetiletý Jan Strmeň. Vedení klubu by se ale návratu určitě nebránilo, spolu s Hrachovinou by mohli vytvořit ohromně silné duo. Foto: Profimedia.cz

Sparta Praha Sparta vstupovala do sezony s Alexanderem Salákem. Ten ale v klubu skončil a místo něj se o místo mezi třemi tyčemi dělí Matěj Machovský se Slovákem Júliusem Hudáčkem, jenž má však smlouvu jen do konce sezony. V pražském klubu je po každé sezoně hodně rušno a stejné to bude i letos. Sáhne Sparta po Kovářovi? Foto: Profimedia.cz

Kometa Brno Ne, zase to nevyšlo. Kometa neodehrála dobrou sezonu a v Brně se plánují změny. Do letošní sezony vstupoval v pozici brankářské jedničky Slovák Matej Tomek, tomu ale ročník příliš nevyšel. Do Brna se vrátil i Marek Čiliak, jenž nejspíš v Kometě zůstane. Zato Tomek s Jakubem Sedláčkem pravděpodobně odejdou. Přijde místo nich Kovář? Foto: Profimedia.cz

Mountfield HK Hradec Králové letos ovládl základní část, v play-off ale vyhučel už ve čtvrtfinále. Filip Novotný, jenž dorazil na vyřazovací boje, míří do Mladé Boleslavi, a Mountfield tak hledá novou jedničku. Ve hře je údajně příchod Jana Růžičky, ovšem angažování Kováře by pro ambiciózní klub mohlo být velké lákadlo. Foto: Profimedia.cz