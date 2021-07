V minulé sezoně hokejisté Tampy Bay ve finále přehráli Dallas. Tentokrát porazili 4:1 na zápasy Montreal a poté se vydali slavit i se svými fanoušky.

Kučerov, Stamkos, Palát, Vasilevskij a spol. znovu vyrazili na lodě, ovšem Stanley Cup dostal pořádně zabrat. Na fotce, která koluje internetem, je dokonce vidět, že je slavná trofej zničená.

Stanley Cup má nyní mířit na opravu do Montrealu – tedy do města, jehož tým bojoval ve finále proti Tampě marně...

The Stanley Cup now looks just like the NHL salary cap after the Tampa Bay Lightning got done with it pic.twitter.com/RZmd4BJtzV