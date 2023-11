Borci zpoza Atlantiku. 3 nejproduktivnější hráči ze zámoří v aktuálním ročníku Tipsport extraligy

Před lety vyšla Brnu sázka na Petera Muellera a vypadá to, že se Kometě podařilo vytáhnout z osudí dalšího Američana, který je šťastnou volbou. V létě přišel do moravské metropole z finského HPK čtyřiatřicetiletý Steve Moses a podepsal roční kontrakt. Subtilní borec je skvělým a rychlým bruslařem se zabijáckým čichem na góly, což dokazoval především v ročníku 2014/15, kdy se v dresu Jokeritu Helsinky stal nejlepším střelcem v Kontinentální hokejové lize a sezonu pak zakončil ziskem bronzové medaile na mistrovství světa.

Pokračování 3 / 4

2. Stuart Percy (Kanada) – Vítkovice

Bilance v sezoně 2023/24: 15 zápasů – 15 bodů (3+12)

Obránce Stuart Percy patřil k velkým nadějím kanadského hokeje. V roce 2011 po něm v draftu NHL sáhlo už v prvním kole Toronto, ale v elitní zámořské lize pak odehrál všehovšudy jen tucet zápasů, v nichž posbíral do statistik tři asistence. Až do roku 2020 bojoval o svou šanci ve farmářských týmech v AHL, jenže pak zřejmě pochopil, že NHL je pro něj uzavřenou záležitostí a vydal se do Evropy.

V ročníku 2020/21 hájil barvy klubu Vaasan Sport ve finské lize a v minulých dvou letech oblékal barvy Českých Budějovic. V extralize zůstal, i poté, co mu na jihu Čech vypršela smlouva. Přesunul se do Vítkovic, kde podepsal nový kontrakt na dvě sezony. Start v novém klubu mu vyšel na výbornou. V úvodních 15 zápasech posbíral 15 bodů za tři góly a 12 asistencí. V klubovém bodování produktivity mu patří druhá příčka a zároveň figuruje na děleném třetím místě mezi nejlepšími nahrávači v extralize.

Foto: Profimedia.cz