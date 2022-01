Borci, kterým to „fotbalově“ myslí. Toto je 10 nejtvořivějších hráčů současnosti

Těmi „chytřejšími“ ve fotbalovém světě jsou logicky spíše ofenzivní hráči. To oni mají za úkol přelstít obránce, dostat míč před branku, navázat na sebe protihráče, uvolnit spoluhráče, překvapivě přihrát. Existuje mnoho atributů, které dělají skvělého fotbalistu, ale ti nejlepší z nejlepších mají něco navíc. Nejde jen o skvělou míčovou techniku nebo umění dávat góly, ale o tvořivost – umění vymyslet něco nečekaného. V následujících kapitolách najdete deset hráčů, kteří toto kritérium splňují – jsou kreativní a přitom mají i výbornou míčovou techniku a dokážou dávat góly. Někteří borci na tomto seznamu už jsou sice za zenitem své vrcholné formy, ale stále mají atributy, které je řadí mezi „nejmazanější“ plejery. Netvrdíme, že jsou to nejlepší ofenzivní fotbalisté na světě, do kategorie „fotbalově nejchytřejší“ však rozhodně patří. Určitě najdete další, kteří v seznamu chybí, a naopak jiné byste z něho šmahem vyřadili. Je nám jasné, že by takový žebříček poskládal každý jinak, proto budeme rádi za vaše postřehy a příspěvky v diskusi.

10. Conor Gallagher (Crystal Palace) Anglický středopolař Conor Gallagher má teprve 21 let, ale prošel už pěknou řádkou klubů. Odchovanec Chelsea, s níž má podepsanou smlouvu do roku 2025, byl v minulých letech na hostování v Charltonu, Swansea, West Bromwichi a nyní ho Blues zapůjčili do Crystal Palace, kde patří k pilířům mužstva. Extratřída! Takto by vypadala ideální jedenáctka anglické Premier League po první třetině sezony Odehrál 17 ligových utkání, nastřílel šest branek a k nim si zapsal do statistik tři gólové nahrávky. Jeho výkony nenechaly chladným ani trenéra anglického národního týmu a Gallaghera premiérově pozval do reprezentace, kde si odbyl 14. listopadu premiéru v utkání se San Marinem, které výběr Albionu deklasoval 10:0. Foto: Profimedia.cz

9. Bukayo Saka (Arsenal) Bukayo Saka je už od 15 let členem všech anglických mládežnických reprezentačních výběrů a 14 zápasů už zvládl i v seniorském celku Albionu. Je to typ moderního univerzálního fotbalisty, který může naskočit téměř na všech postech na hřišti. V Arsenalu hraje často jako pravý (ofenzivní) záložník, ale také na opačné straně hřiště. 7 talentovaných mladíků do 23 let, z nichž (vy)rostou velké hvězdy anglické Premier League V prvním celku Arsenalu debutoval v sezoně 2018/19. V minulém ročníku naskočil do 32 utkání v Premier League a zaznamenal pět branek a tři gólové nahrávky. V tom současném má šest gólů a čtyři asistence už po 20 zápasech. Ačkoli se Kanonýři během sezony potýkali s vyrovnaností výkonů, Saka je stálicí, která ze sebe pokaždé dostane to nejlepší. Jeho role v týmu stále roste a pro klub je jednou z velkých nadějí pro budoucnost. Foto: Profimedia.cz

8. Trent Alexander-Arnold (Liverpool) Před pár týdny oslavil talentovaný Angličan Trent Alexander-Arnold teprve třiadvacáté narozeniny, ale už pár let je pod bedlivým dohledem skautů i fanoušků z celé Evropy. Ještě v teenagerovském věku si odbyl debut v anglické nejvyšší soutěži a nyní je už jednou z jejích hvězd. Zahrál si na mistrovství světa v Rusku, vyhrál s Liverpoolem Ligu mistrů i Premier League. 120 tisíc liber týdně a víc. Toto je 11 nejlépe placených fotbalistů Liverpoolu v sezoně 2021/22 Na Anfield Road věří, že z něho jednou vyroste klubová hvězda velikosti Stevena Gerrarda, který je jeho největším vzorem. Alexander-Arnold sice není záložníkem a nejčastěji hraje na pravé straně obrany, ale díky své univerzálnosti může působit i jako (defenzivní) záložník. V současnosti je zřejmě nejkreativnějším defenzivním fotbalistou současnosti. Foto: Profimedia.cz

7. Bruno Fernandes (Manchester United) Manchester United v loni zimě zoufale potřeboval zkvalitnit tým a hlavní vysněnou posilou se stal portugalský záložník Bruno Fernandes ze Sportingu Lisabon. O jeho přestupu na Old Trafford se mluvilo a psalo několik týdnů, ale k dohodě klubů dlouho nedocházelo. Manchesteru se totiž zdála přestupní částka, kterou požadoval jeho zaměstnavatel, dost přemrštěná. Nakonec to klaplo a za 80 milionů eur se Fernandes mohl stěhovat. Že to byl dobrý nákup, ukazují jeho výkony. Je kreativním motorem mužstva, v dresu Red Devils odehrál dosud 68 ligových utkání, ve kterých nastřílel 31 gólů. Foto: Profimedia.cz

6. Mohamed Salah (Liverpool) Během své premiérové sezony na ostrovech zaznamenal Mohamed Salah 32 branek, čímž překonal rekord mezi hráči do 26 let, který do té doby drželi Alan Shearer, Cristiano Ronaldo a Luis Suárez s 31 trefami. I proto na Anfield Road neváhali a už v roce 2018 své superhvězdě prodloužili a náležitě vylepšili kontrakt, který mu až do roku 2023 zaručuje týdenní gáži ve výši 200 tisíc liber. Udělali dobře. Ve 20 utkáních v současném ligovém ročníku dal Salah už 16 gólů a přidal k nim ještě devět asistencí. Byť je to především čistokrevný útočník, má mimořádné kreativní schopnosti, které dává do služeb mužstva. Foto: Profimedia.cz

5. Jack Grealish (Manchester City) Už v průběhu minulého ročníku bylo jasné, že Aston Villa jen těžko udrží svou hvězdu – útočníka či záložníka Jacka Grealishe. Talentovaný borec s irskými kořeny je odchovancem klubu a měl v něm podepsanou smlouvu do roku 2025, ale o jeho služby se ucházela řada bohatých a slavných konkurentů. Boj o jeho podpis nakonec vyhrál Manchester City, kam přestoupil za sto milionů liber a stal se nejdražším britským fotbalistou. Žádný jiný klub z Premier League za fotbalistu nezaplatil víc peněz. Jsou skvělí a pekelně drazí. 10 útočníků z anglické Premier League, kteří mají nejvyšší tržní cenu Grealish vstřelil ve 14 zápasech, do kterých v aktuální sezoně Premier Legue nastoupil (třináctkrát v základní sestavě), dvě branky a k nim přidal dvě gólové nahrávky. Je to borec s mocným tahem do šestnáctky, takže si vykoleduje spoustu faulů od protivníků. Umí báječně přihrávat, je technicky na výši, perfektně dokáže udržet balon. Foto: Profimedia.cz

4. Thomas Müller (Bayern Mnichov) Jedním z důvodů, proč Bayern v posledních letech získává jeden mistrovský titul za druhým a proč se mnichovský klub od roku 2013 radoval už dvakrát z triumfu v Lize mistrů, je ofenzivní záložník či útočník Thomas Müller, který nemalým dílem přispěl také k titulu německého výběru na mistrovství světa v Brazílii. Chlapi z divokých snů. Toto jsou 3 němečtí fotbalisté, po kterých (prý) ženy nejvíc touží Momentálně dvaatřicetiletý borec je živoucí legendou Bayernu a jedním z nejosobitějších fotbalistů, kteří se na trávnících objevili v tomto tisíciletí. Je to nesmírně inteligentní hráč, který v aktuálním ročníku Bundesligy zaznamenal v 17 zápasech pět gólů a 13 asistencí a je v tomto ohledu absolutním králem soutěže. Foto: Profimedia.cz

3. Neymar (Paris Saint-Germain) Když v létě roku 2017 zamířil Brazilec Neymar z Barcelony do Paris Saint-Germain, vyrazila přestupová částka dech celému fotbalovému světu. Šlo totiž o více než dvojnásobnou sumu, než kterou o rok dříve zaplatil Manchester United za Paula Pogbu, který stál 105 milionů eur. Za talentovaného kanárka vysolili Pařížané 222 milionů eur. Bejvávalo. 10 fotbalistů, kteří lámali přestupové rekordy před Pogbou či Neymarem Neymar se netajil tím, že jde především za penězi. Novému klubu se však vyplácí. I když ho na hřišti stále více zastiňuje mladík Kylian Mbappé a omezují nejrůznější zdravotní lapálie. V 29 letech patří k absolutní světové elitě a jedním z nejtvořivějších fotbalistů současnosti. Foto: Profimedia.cz

2. Kevin De Bruyne (Manchester City) Belgický reprezentant Kevin De Bruyne vyrostl ve velkou fotbalovou osobnost. Třicetiletý záložník umí být smrtelně nebezpečný pro každou obranu. Dokáže poslat milimetrovou přihrávku spoluhráči, ale díky vytříbené technice se snadno a s lehkostí zvládne prosmýknout mezi beky a míří nekompromisně směrem k brance. O jeho kreativních schopnostech nejlépe vypovídá fakt, že už několik let patří k nejlepším hráčům v Premier League podle počtu vytvořených šancí na utkání. Foto: Profimedia.cz