Nejblíže do klubu stogólových střelců v NHL má z českých hráčů Jakub Vrána z Detroitu, který má na kontě 97 branek v základní části soutěže. Čtyři jeho krajané už ale tuto metu překonali. Najdete je v následujících kapitolách.

Během sezony 2019/20, která byla pro Ondřeje Paláta osmou v NHL, překonal rodák z Frýdku- Místku hranici sta vstřelených gólů v prestižní zámořské lize. Nejpovedenější z brankového pohledu byl pro něho ročník 2013/14, ve kterém se trefil třiadvacetkrát. Vzhledem k tomu, že je mu momentálně 31 let, by pro něho neměl být velký problém, aby jednou překonal i metu dvou set nastřílených gólů v základní části soutěže.

3. Tomáš Hertl - 181 gólů

Osmadvacetiletý útočník San Jose Tomáš Hertl prožil dobrou sezonu. Jeho tým sice nepostoupil do play-off, ale on odehrál všech 82 utkání a svůj brankový účet v NHL si vylepšit o 30 přesných tref. Na kontě jich má už přes sto osmdesát. V NHL dosud odehrál devět sezon. Na metu sta branek se dostal stylově – hattrickem do sítě Pittsburghu v sezoně 2018/19.

Foto: Profimedia.cz