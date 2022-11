Borci. 16 aktivních ligových fotbalistů, kteří odehráli alespoň 300 zápasů a patří do Klubu legend

V Klubu legend je aktuálně 62 členů a čtvrtinu z nich můžeme v domácí soutěži vidět i v aktuální sezoně. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

16. Jan Chramosta (FK Jablonec) – 303 zápasů V minulosti se o Janu Chramostovi hovořilo jako o ohromném talentu, nikdy ale nevstřelil více než deset branek za sezonu. To by se možná v současném ročníku mohlo změnit, protože je ve famózní formě. Během 15 podzimních zápasů dal sedm gólů a zaznamenal čtyři asistence. Nejdelší část kariéry strávil v Mladé Boleslavi, góly ale střílel také v Plzni a během více než tří sezon v Jablonci se trefil více než dvacetkrát. Od sezony 2008/09 odehrál v nejvyšší soutěži 303 utkání. Foto: Profimedia.cz

15. David Bartek (Bohemians Praha 1905) – 307 zápasů Od sezony 2007/08 patří obránce David Bartek nejen k inventáři pražské Bohemky, ale celé nejvyšší soutěže. S výjimkou krátkého hostování v kladenském dresu během ročníku 2008/09 hájí neustále barvy klokanů. Nyní, ve 34 letech, už je členem Klubu legend, do kterého vstoupil na konci minulé sezony. V té aktuální odehrál jen pět střetnutí, celkem jich má ale na kontě 307, tedy stejně jako Roman Hubník, který letos v létě zakotvil ve sportovním důchodu. Foto: Profimedia.cz

14. Radim Řezník (Viktoria Plzeň) – 315 zápasů Radim Řezník kroutí už dvanáctou sezonu v Plzni, kam přišel v roce 2011 z Baníku Ostrava. Dlouhá léta patřil k nejlepším hráčům Viktorky i k elitním obráncům celé soutěže, v ročníku 2020/21 však ztratil místo v základní sestavě a byl vyexpedován na hostování do Mladé Boleslavi. Do minulé sezony ale opět nastoupil jako člen zahajovací jedenáctky a čtyřmi brankami a třemi asistencemi pomohl k zisku titulu. Na západě Čech v létě prodloužil kontrakt do konce ročníku 2022/23, neodehrál v něm ale kvůli zranění ani jedinou minutu. Foto: Profimedia.cz

13. Jakub Řezníček (Zbrojovka Brno) – 317 zápasů Působil ve Spartě, zkoušel se prosadit v Plzni, gólově se mu ale dařilo spíše v „menších“ ligových klubech. Jakub Řezníček hrával za Mladou Boleslav, České Budějovice, Příbram, Teplice či Olomouc. V současnosti hájí barvy Brna, kam se vrátil po pěti letech. A je to návrat jako z říše snů. V aktuální sezoně má po 16 zápasech na kontě 11 branek, je nejlepším střelcem ligy a táhne Zbrojovku k záchraně v nejvyšší soutěži. Jeho brankový účet je nyní na čísle 88 a ten zápasový už překonal tři stovky. Foto: Profimedia.cz

12. Tomáš Hübschman (FK Jablonec) – 323 zápasů Česká liga přivítala v roce 2014 jednoho slavného navrátilce. Po deseti letech strávených v ukrajinském Šachtaru Doněck se domů vrátil Tomáš Hübschman. Ne však do Sparty, kde působil během Eura 2002, ale do Jablonce, kde nyní kroutí už devátou sezonu. Na severu Čech má podepsanou smlouvu do konce ročníku. I jako čtyřicátník je však (pokud není zraněný) stále důležitým článkem mužstva. Všechno ale nasvědčuje tomu, že po sezoně pověsí kopačky na skobu. Foto: Profimedia.cz

11. Jan Kovařík (Bohemians Praha 1905) – 331 zápasů Jan Kovařík přišel do Plzně v roce 2013 za 16 milionů korun z Jablonce a v klubu tohoto obchodu asi nikdy nelitovali. Západočechům totiž pomohl ke čtyřem ligovým titulům. Celkem jich ale získal pět, protože v roce 2009 se radoval z prvenství v lize ještě v dresu Slavie. 15 hráčů Plzně, kteří dali gól v Lize mistrů. Blýskli se proti Realu Madrid i Barceloně V létě mu bylo 34 let a celou profesionální kariéru odehrál v české nejvyšší soutěži. Metu tří set utkání překonal už v minulé sezoně. Nyní je druhým rokem hráčem Bohemians 1905 a na podzim nastoupil do všech šestnácti utkání. Celkem jich má v nejvyšší soutěži na kontě už přes tři sta třicet. Foto: Profimedia.cz

10. Jan Navrátil (Sigma Olomouc) – 332 zápasů Dvaatřicetiletý záložník Jan Navrátil je odchovancem olomoucké akademie a v dresu Sigmy se také poprvé objevil na ligovém trávníku. Bylo to v sezoně 2009/10, kdy dokázal v devíti zápasech nasázet soupeřům čtyři góly a výrazně tak na sebe upozornil. V hanáckém klubu působil až do roku 2016, načež odešel do Liberce, kde se ale neprosadil. Nastoupil jen do deseti ligových utkání a ještě v rozehrané sezoně zamířil do Slovácka, s nímž spojil osud na dalších pět let. V dresu uherskohradišťského celku patřil dlouho k oporám, posléze se ale na hřiště dostával převážně jen jako náhradník z lavičky. Na začátku ledna se zadarmo vrátil po téměř šesti letech do Olomouce a od té doby patří k pilířům mužstva. V nejvyšší soutěži už odehrál 332 utkání a ještě by mohl pěkných pár desítek přidat. Foto: Profimedia.cz

9. Milan Škoda (Mladá Boleslav) – 333 zápasů Když v sezoně 2007/08 odehrál v dresu Bohemians první utkání v nejvyšší soutěži, málokdo asi čekal, že by se jednou mohl Milan Škoda zařadit mezi největší kanonýry tuzemské ligy. Ve svém třetím ligovém ročníku sice za Klokany nastřílel osm gólů v 28 zápasech, ale rozhodně to nevypadalo, že v něm dříme nějak mimořádný talent k sázení branek. V průběhu sezony 2011/12 přestoupil do Slavie, ale ani tam zprvu nic nenasvědčovalo tomu, že by mohl pravidelně skórovat. V úvodních 63 ligových zápasech v sešívaném dresu se trefil jen šestkrát. 16 nejlepších kanonýrů v historii české ligy. Meta 200 gólů se pokoření (zřejmě) nedočká Od ročníku 2014/15 ale jakoby mávnutím čarovné rákosky nastala radikální změna. Než odešel v lednu 2020 na své první zahraniční angažmá, nastřádal do historických statistik 94 branek. Poté, co se vrátil, už stihl přidat dalších deset v dresu Mladé Boleslavi a pokořil jako čtvrtý hráč v historii magickou stovku. Utěšeně mu také přibývají starty v nejvyšší soutěži. Momentálně jich má na kontě tolik jako stříbrných stříkaček ve známém českém jazykolamu. Foto: Profimedia.cz

8. Tomáš Vondrášek (FK Teplice) – 342 zápasů Obránce Tomáš Vondrášek je v české nejvyšší soutěži „úkazem“. V lize debutoval v sezoně 2008/09 v dresu Teplic a od té doby je severočeskému klubu věrný. Minulý měsíc mu bylo 35 let, takže může mít před sebou ještě pár let na vrcholové úrovni. Premiérové střetnutí ročníku 2021/22 ho zařadilo mezi legendy, protože se dostal na metu tří set odehraných ligových utkání. Nyní už má na kontě 342 zápasů. Nastřílel 21 branek a zaznamenal stejný počet asistencí. Foto: Profimedia.cz

7. Tomáš Grigar (FK Teplice) – 343 zápasů Kariéru v nejvyšší soutěži odstartoval brankář Tomáš Grigar v sezoně 2004/05 ve Spartě, na Letné se ale nedokázal prosadit, a tak od ročníku 2008/09 chytá v Teplicích. I v 39 letech si drží solidní formu. Na kontě má 343 ligových utkání, ve kterých si zapsal do statistik 109 vychytaných nul - jedenáct v dresu Sparty a 98 v barvách Teplic. Po minulé sezoně mu skončila na severu Čech smlouva a spekulovalo se o tom, že se vydá do sportovního důchodu, jenže nakonec v Teplicích prodloužil kontrakt o další rok. Foto: Profimedia.cz

6. Jiří Fleišman (Baník Ostrava) – 344 zápasů V 38 letech patří obránce Jiří Fleišman k nejzkušenějším hráčům ve Fortuna lize. V nejvyšší soutěži debutoval v sezoně 2010/11 v dresu Liberce, kde strávil necelých šest sezon, načež byl tři roky hráčem Mladé Boleslavi. V průběhu ročníku 2017/18 zamířil do Baníku, kde má podepsanou smlouvu ještě do konce sezony. Absolutně nepostradatelní. 10 fotbalistů, kteří během ročníku 2021/22 odehráli v české lize nejvíc minut V lize dosud odehrál 344 střetnutí, dal 17 gólů a zaznamenal 35 asistencí. V historických statistikách soutěže figuruje na druhém místě v počtu přihrávek. Co se však týče obranných soubojů, nikdo jich v dějinách samostatné české soutěže nepodstoupil a nevyhrál víc než on. V počtu odehraných minut je v historické tabulce na desáté příčce. Foto: Profimedia.cz

5. Martin Fillo (FC Zlín) – 376 zápasů Plzeňský odchovanec Martin Fillo debutoval v české nejvyšší soutěži už v osmnácti letech a následně odehrál za Viktorii 105 ligových zápasů, ve kterých nasázel 25 branek. V lednu roku 2008 zamířil za svým prvním zahraničním angažmá do norského klubu Viking Stavanger, kde strávil dvě sezony. Pak se vrátil za západ Čech a Plzni pomohl ke dvěma mistrovským titulům. Od roku 2018 hájil barvy Baníku Ostrava. Od ročníku 2021/22 hraje ve Zlíně. Na kontě už má 376 ligových utkání, což ho řadí v Klubu legend na 14. příčku. Nastřílel v nich 53 branek. Foto: Profimedia.cz

4. Marek Matějovský (Mladá Boleslav) – 385 zápasů Někdejší reprezentant a momentálně hráč Mladé Boleslavi Marek Matějovský oblékal v lize také dresy Jablonce, kde jeho kariéra odstartovala, a Sparty. Na Letné dokonce dělal kapitána a v roce 2014 pomohl vybojovat mistrovský titul. Čtyřicetiletý veterán má nyní na kontě 385 ligových utkání, ve kterých rozhodně nehrával v bílých rukavičkách, ale pěkně zostra a někdy i neférově. Důkazem je jeho 98 žlutých karet, k nimž vyfasoval třikrát i červenou. Foto: Profimedia.cz

3. Josef Jindřišek (Bohemians Praha 1905) – 411 zápasů Záložník Josef Jindřišek je momentálně nejstarším hráčem v české nejvyšší soutěži. A také k nejvěrnějším. V pražské Bohemce totiž kroutí už třináctou sezonu. Dříve hrával také v Jablonci a Olomouci. V součtu už má na kontě 411 ligových zápasů a 24 branek. V aktuálním ročníku odehrál všech 16 utkání a vždycky byl v základní sestavě. Vypadá to, že je na něho čas krátký, ale to je zřejmě jen zdání. Po sezoně mu skončí platná smlouva. Buse se mu ještě chtít běhat po hřišti i v příštím ročníku? Foto: Profimedia.cz

2. Václav Procházka (FC Zlín) – 434 zápasů Fotbalový životopis osmatřicetiletého veterána Václava Procházky je pořádně bohatý. S Viktorií Plzeň vybojoval třikrát mistrovský titul, dva roky si zahrál v turecké lize, ale i přesto už dokázal v té české nastřádat do statistik přes čtyři stovky startů. Kromě západočeského klubu nechal významnou stopu také v Mladé Boleslavi, krátce se mihl na hostování ve Slovácku a od sezony 2017/18 byl (klíčovým) hráčem Baníku Ostrava. Nyní je už třetím rokem hráčem Zlína, kde mu po sezoně vyprší smlouva. Foto: Profimedia.cz