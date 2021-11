Bonus navíc. 6 extraligových brankářů, kteří se v aktuální sezoně zapsali do tabulky produktivity

Gól v aktuálním extraligovém ročníku sice žádný brankář ještě nedal, šest mužů v maskách už však alespoň asistovalo. Najdete je v následujících kapitolách.

Landon Bow (Rytíři Kladno) Extraligový nováček z Kladna má v aktuálním ročníku jediný cíl - udržet se mezi elitou. K tomu by měl pomoci také kanadský brankář Landon Bow, který má zkušenosti z NHL. Urostlý, skoro dvoumetrový obr, nikdy nebyl draftován, ale smlouvu mu nabídl Dallas, za který nastoupil v sezoně 2018/19 do dvou zápasů. Jinak ale trávil čas ve farmářském celku Texas Stars, odkud zamířil letos v létě za svou první evropskou štací za Jaromírem Jágrem do České republiky. Nepostradatelní. 5 extraligových brankářů, kteří v aktuální sezoně odchytali nejvíc minut Když si balil kufry, zřejmě ani v nejmenším netušil, že bude v pro něj neznámé soutěži nejvytíženějším brankářem. Z jednadvaceti utkání, které Kladenští dosud odehráli, nechyběl mezi tyčemi ani v jediném z nich. Navíc už se také stihl zapsat do tabulky produktivity. Ve 14. kole v domácím střetnutí s brněnskou Kometou asistoval u branky Davida Dvořáčka. Rytíři zápas nakonec prohráli 5:6 po prodloužení. Foto: Profimedia.cz

Denis Godla (Verva Litvínov) V minulém ročníku byl Denis Godla druhým nejvytíženějším brankářem v extralize. Také v tom současném si na nedostatek práce stěžovat nemůže. Nastoupil do osmnácti utkání a vychytal v nich všech devět výher, které si dosud Chemici do tabulky připsali. Procentuální úspěšnost 90,8 % ho řadí mezi všemi gólmany, kteří odchytali aspoň deset utkání, na 11. příčku. Do statistik si zatím připsal jedno čisté konto a také bod za asistenci, kterou zaznamenal v tomtéž zápase 11. kola na ledě Českých Budějovic. Godla Tehdy nahrával na branku Richardovi Jarůškovi, který pečetil skóre na 3:0 pro hosty. Foto: Profimedia.cz

Filip Novotný (Energie Karlovy Vary) Od sezony 2017/18 je Filip Novotný nezpochybnitelnou brankářskou jedničkou Karlových Varů. Třicetiletý borec, který s hokejem začínal v jihlavské Dukle, už úročí zkušenosti a drží si dlouhodobě stabilní výkonnost. V aktuálním ročníku naskočil do 17 střetnutí, vychytal v nich ale jen šest vítězství, a to navzdory slušné procentuální úspěšnosti zákroků (91,74 %), která ho řadí na desáté místo mezi všemi brankáři. Novotný si zatím zapsal do statistik dva zápasy s nulou a v jednom z nich – 14. října proti Plzni – zaznamenal také gólovou asistenci. Energie tehdy na vlastním ledě vyhrála 3:0 a Novotný založil akci, na jejímž konci byla závěrečná branka utkání. Foto: Profimedia.cz

Jan Lukáš (HC Olomouc) Už čtvrtým rokem stráží branku Olomouce Jan Lukáš. Osmadvacetiletý odchovanec hanáckého klubu naskočil v aktuálním ročníku do 13 střetnutí, vychytal sedm výher a dvakrát si zapsal do análů čisté konto. V 16. extraligovém kole si jedno z nich vyšperkoval na ledě Mladé Boleslavi i gólovou asistencí, když pár sekund před závěrečnou sirénou založil akci, po níž do prázdné branky při powerplay domácích pečetil skóre na 2:0 David Krejčí. Foto: Profimedia.cz

Henri Kiviaho (Mountfield Hradec Králové) Hradec Králové přišel po minulé sezoně o brankáře Marka Mazance, který zamířil do Třince, místo něj ale získal východočeský klub kvalitní náhradu v osobě sedmadvacetiletého Fina Henri Kiviaha, kterého v roce 2012 draftoval Dallas. V NHL se ale nikdy neobjevil. Zkušenosti sbíral ve finské soutěži a v minulém ročníku hájil branku slovenských Nových Zámků. V české extralize dosud naskočil do sedmi střetnutí a jeho statistická čísla jsou vysoce nadprůměrná. Šestkrát vychytal vítězství, jednou udržel čisté konto, procento úspěšných zákroků vytáhl na 94,3 % a průměr inkasovaných branek na zápas srazil na 1,43. Navíc už se zapsal i do tabulky produktivity, když v 19. kole na ledě Karlových Varů přispěl k výhře hostů 4:1 asistencí u branky svého krajana Aksiho Oksanena. Foto: Profimedia.cz