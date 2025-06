Bolehlav manažerů. 6 hráčů, nad jejichž smlouvami v klubech NHL (asi) pláčou

Pokračování 3 / 7

Ryan Graves (Pittsburgh Penguins)

Smlouva: 4,5 milionu dolarů ročně, vyprší v roce 2029

Bilance v sezoně 2024/25: 61 zápasů, 4 body (1+3)

Kdo ví, co čekali manažeři Pittsburghu před dvěma lety, když nabídli kanadskému zadákovi Ryanu Gravesovi šestiletý kontrakt s průměrným ročním platem ve výši čtyř a půl milionu dolarů, ale to, co předváděl v předchozích dvou ročnících na ledě v NHL, to zřejmě nebylo. Když s ním Penguins podepsali smlouvu, uvažovalo se o tom, že by mohl nahradit odcházejícího Briana Dumoulina v elitní obranné dvojici po bodu Krise Letanga, jenže výkony, které předvádí, jej spíše předurčují k tomu, aby hrál ve farmářském týmu v AHL. Když si manažeři uvědomí, že jej budou solidně platit ještě další čtyři roky, asi je polévá studený pot.

Foto: Profimedia.cz