Bolehlav manažerů. 18 hráčů, nad jejichž smlouvami v klubech NHL (asi) hořce pláčou

V následujících kapitolách najdete 18 hráčů, jejichž smlouvy mohou být pro jejich zaměstnavatele větší či menší noční můrou. V seznamu jsou jen borci, kteří jsou zdraví a mohou hrát, takže tam nenajdete například Ryana Keslera, který je ze zdravotních důvodů dlouhodobě mimo hru a k hokeji se už velmi pravděpodobně nikdy nevrátí.

Mikko Koskinen (Edmonton Oilers) Smlouva: 4,5 milionu dolarů ročně, vyprší v roce 2022

Bilance v sezoně 2020/21: 26 zápasů, průměr 3,17 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 89,9 % Dvoumetrový finský obr Mikko Koskinen se dvakrát během kariéry radoval ze zisku Gagarinova poháru pro vítěze KHL a býval to jeden z nejlépe placených hráčů v prestižní evropské lize. V roce 2009 byl draftován Ostrovany z New Yorku, v jejich dresu však odchytal pouhé čtyři utkání v sezoně 2010/11, ale měl v nich hrůzostrašnou statistickou bilanci – průměr 4,33 inkasovaných gólů na zápas a úspěšnost zásahů 87,3 %. 32 let, 46 gólmanů. Tihle hoši chytali od roku 1989 v dresu New Yorku Islanders. Český zástupce pohořel V sezoně 2011/12 už byl Koskinen opět zpátky ve vlasti a následně válel v KHL. Nejdříve hájil branku Novosibirsku, v polovině ročníku 2014/15 se přesunul do Petrohradu. Pak se rozhodl, že to ještě jednou zkusí v zámoří a na rok se upsal za dva a půl milionu dolarů Edmontonu. Po poměrně povedené sezoně podepsal nový tříletý kontrakt. Předminulý ročník zvládl celkem slušně, ale zklamal v play-off, a v nedávno skončené sezoně budily jeho výkony velké rozčarování. I když z jeho smlouvy nemají kluboví manažeři asi úplně klidné spaní i proto, že má v klauzuli podmínku neobchodovatelnosti s 15 kluby, hřát je může fakt, že za rok už jej platit nebudou. Foto: Profimedia.cz

James Neal (Edmonton Oilers) Smlouva: 5,75 milionu dolarů ročně, vyprší v roce 2023

Bilance v sezoně 2020/21: 29 zápasů, 10 bodů (5+5) V osobě Jamese Neala má Edmonton v kádru jednoho z nejvíce nenáviděných hráčů v lize. Neal hraje špinavě a zákeřně – lokty v obličeji nebo fauly kolenem na koleno nejsou v jeho herním rejstříku ničím mimořádným. VIDEO: Záludní bastardi aneb 17 nejzákeřnějších hokejistů, kteří působí v NHL Že zřejmě nejde o úplně bezproblémového hokejistu, dokazuje i fakt, že během třináctileté kariéry v NHL působí už v šestém klubu. Neal je typem bezohledného bouráka, který v osobních soubojích bez skurpulí používá lokty, cílí údery na kolena soupeřů i na jejich hlavy. Dosud mu byla třikrát pozastavena kariéra, zmeškal kvůli zákazům osm utkání a třikrát platil několikatisícovou pokutu. Edmonton vytrejdoval tohoto borce s pětiletou smlouvou v roce 2019 z Calgary a první rok v dresu Oilers mu vyšel. Uplynulá sezona ale ukázala, že luxusnímu platu, který bude brát ještě dva roky, jeho výkony zdaleka neodpovídají. Foto: Profimedia.cz

Marc-Édouard Vlasic (San Jose Sharks) Smlouva: 7 milionů dolarů ročně, vyprší v roce 2026

Bilance v sezoně 2020/21: 51 zápasů, 6 bodů (1+5) San Jose draftovalo Marca-Édouarda Vlasice v roce 2005 jako 35. hráče v celkovém pořadí a v NHL působí od sezony 2006/07. Pouze dvakrát se dostal během základní části soutěže přes 30 bodů, ale jeho hodnota nikdy nespočívala v produktivitě, ale v nesmírně konzistentních a nadprůměrných výkonech, které ho dostaly nejen do sestavy olympijského výběru Kanady, jenž vybojoval na hrách v Soči zlaté medaile, ale také do nominace na poslední Světový pohár. 11 největších legend v historii San Jose Sharks. Míří mezi ně i Tomáš Hertl? Kromě výkonnosti byla jeho obrovskou devizou minimální náchylnost ke zraněním. Generální manažer San Jose Doug Wilson prohlásil, že Vlasic je „železným mužem“, jedním z nejzdravějších, jakého za posledních pětadvacet let v NHL viděl. Nyní je mu čtyřiatřicet let a v historii klubu najdeme jen dva hokejisty, kteří za něj odehráli více zápasů. Na ledě býval nepřehlédnutelný díky perfektnímu a elegantnímu bruslení, skvělé poziční hře, výborné přihrávce a slušné střele. Jenže jak to vypadá, dohání ho věk a jeho výkony prudce padají dolů, a to není dobrá zpráva pro manažery. Do konce smlouvy mu totiž zbývá odehrát pět sezon a pokud k tomu sám nesvolí, nemůže být vyměněn jinam. Foto: Profimedia.cz

Brent Burns (San Jose Sharks) Smlouva: 8 milionů dolarů ročně, vyprší v roce 2025

Bilance v sezoně 2020/21: 56 zápasů, 29 bodů (7+22) Když v červnu roku 2011 získali Žraloci z Minnesoty za Devina Setoguchiho, Charlieho Coyleho a první výběr v draftu zadáka Brenta Burnse, pořídili si do týmu nejlepšího beka v klubové historii. Rtuťovitý a dynamický hráč získal v roce 2017 Norris Trophy pro nejlepšího obránce v NHL. Ostřelovači. 17 aktivních hokejistů, kteří od sezony 2010/11 vyslali v NHL nejvíc střel na branku Do rejstříku jeho schopností patří bezchybné čtení hry a předvídavost. I díky tomu patřil v předchozích ročnících mezi několik beků, kteří v produktivitě konkurovali útočníkům. Šestatřicetiletý vousáč dosud na vytoužený Stanley Cup nedosáhl a když v roce 2016 podepisoval osmiletý kontrakt s průměrným ročním platem osm milionů dolarů, věřil on i zástupci klubu, že než smlouva vyprší, pohár se Žraloky vyhraje. Jenže v uplynulých dvou sezonách jako by Burns ztratil glanc a jeho výkonnost upadá do průměru. Když si dnes manažeři uvědomí, že mu budou platit nadstandardní plat až do jeho 40 let, přičemž dle klauzule nemají možnost ho vyměnit, je jim možná lehce mdlo. Foto: Profimedia.cz

Erik Karlsson (San Jose Sharks) Smlouva: 11,5 milionu dolarů ročně, vyprší v roce 2027

Bilance v sezoně 2020/21: 52 zápasů, 22 bodů (8+14) Obránce Erik Karlsson umí řídit hru, skvěle bruslí a je nesmírně kreativní. Během prvních tří sezon v NHL nasbíral 149 kanadských bodů. Jen jeden švédský bek měl v minulosti tak famózní nástup do soutěže – Nicklas Lidström. Víc asi není třeba dodávat. Karlsson dlouho patřil mezi nejproduktivnější beky soutěže. Dvakrát už získal Norris Trophy pro nejlepšího zadáka v NHL. Experti tvrdili, že je jedním z nejúžasnějších ofenzivních obránců na světě a čísla jim dávala za pravdu. Severská kvalita. Toto je 12 nejproduktivnějších švédských obránců v historii NHL V roce 2018 se po devíti letech, z nichž čtyři poslední zastával funkci kapitána, rozloučil s Ottawou a zamířil do San Jose, kde má podepsaný kontrakt do roku 2027. V dresu Sharks však šla jeho produktivita znatelně dolů a bilance v +/- bodování z posledních dvou sezon je téměř hrůzostrašná. Karlsson má ve smlouvě doložku o nemožnosti trejdu, pokud s ním nebude souhlasit, takže kluboví manažeři si zřejmě budou ještě šest let nervózně kousat nehty a doufat, že švédský bez nalezne někdejší formu. Foto: Profimedia.cz

Martin Jones (San Jose Sharks) Smlouva: 5,75 milionu dolarů ročně, vyprší v roce 2024

Bilance v sezoně 2020/21: 34 zápasů, průměr 3,28 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 89,6 % Kanadský brankář Martin Jones nikdy neprošel draftem, ale vypracoval se mezi uznávané gólmany v NHL. První příležitost v elitní lize dostal v sezoně 2013/14, kdy kryl záda Jonathanu Quickovi a podílel se na zisku Stanley Cupu v Los Angeles. Post jedničky si však vybojoval až v San Jose, kde působí od ročníku 2015/16. Momentálně patří k nejlépe placeným gólmanům v NHL, ale výkony jeho platu zdaleka neodpovídají. Stejně jako celému týmu se mu uplynulé dvě sezony hrubě nevydařily a trápil se, čemuž odpovídají i nelichotivá statistická čísla. Foto: Profimedia.cz

Drew Doughty (Los Angeles Kings) Smlouva: 11 milionů dolarů ročně, vyprší v roce 2027

Bilance v sezoně 2020/21: 56 zápasů, 34 bodů (8+26) Drew Doughty je jedním z důvodů, proč Kings před sedmi lety vyhráli Stanley Cup. Momentálně jednatřicetiletý obránce dosud nasbíral v NHL v 975 zápasech 536 bodů za 125 branek, k nimž přidal 411 asistencí. Do NHL naskočil už v roce 2008 jako osmnáctiletý mladíček a stal se z něho železný muž soutěže. Od té doby totiž vynechal jen 16 zápasů. Poté, co ve své druhé sezoně nasbíral 59 kanadských bodů, začali o něm experti mluvit jako o novém Ray Bourqueovi. Mají na to? 5 hráčů Los Angeles, kteří by mohli přivést Kings (znovu) ke Stanley Cupu Což o to, Doughty je vysoce kvalitní zadák a v lepším týmu by měl šanci výrazně pomoci ke Stanley Cupu, ale v podprůměrném Los Angeles bude významně ubírat místo pod platovým stropem se svou průměrnou roční mzdou ve výši 11 milionů dolarů, a to ještě dalších šest roků. Těžko říct, co si manažeři Kings mysleli v roce 2018, když mu kontrakt nabídli k podpisu, ale dnes tohoto rozhodnutí možná hořce litují, protože ve smlouvě je doložka o nemožnosti hráčovy výměny bez jeho souhlasu. Foto: Profimedia.cz

Ryan Johansen (Nashville Predators) Smlouva: 8 milionů dolarů ročně, vyprší v roce 2025

Bilance v sezoně 2020/21: 48 zápasů, 22 bodů (7+15) Centr Nashvillu Ryan Johansen se nachází v polovině osmileté smlouvy, která mu zajišťuje průměrný příjem osmi milionů dolarů za sezonu. To jsou hodně vysoké peníze na chlapíka, jehož výkonnost jde už několik let pomalu, ale setrvale dolů. V minulém ročníku nastřílel jen sedm gólů, což je jeho nejhorší výsledek od zkrácené sezony 2012/13. Mnozí kluboví manažeři už možná kvůli tomuto kontraktu nemají moc dobré spaní. Foto: Profimedia.cz

Oliver Ekman-Larsson (Arizona Coyotes) Smlouva: 8,25 milionu dolarů ročně, vyprší v roce 2027

Bilance v sezoně 2020/21: 46 zápasů, 24 bodů (3+21) Oliver Ekman-Larsson je urostlý, obratný a ve vlastním obranném pásmu tvrdý jako skála. V 29 letech je v nejlepším hokejovém věku. V roce 2009 byl draftován Phoenixem už jako sedmý hráč v celkovém pořadí a v arizonském klubu působí dodnes. Poslední tři ročníky jej vede v roli kapitána týmu. Před třemi lety podepsal osmiletou smlouvu, která mu zajišťuje průměrný roční příjem ve výši přes osm milionů dolarů, ale od té doby jde jeho výkonnost setrvale a dost výrazně dolů. V uplynulé sezoně zaznamenal jen tři branky a posbíral 24 bodů, což je jeho nejhorší výsledek od zkráceného ročníku 2012/13. Děsivá je i jeho bilance v +/- bodování, v níž zaznamenal 17 záporných bodů. Kojoti se už druhým rokem snaží dvojnásobného mistra světa vyměnit s jiným klubem, ale zatím se jim nepodařilo najít zájemce, který by akceptoval jeho předraženou smlouvu, která vyprší až v roce 2027. Foto: Profimedia.cz

Sergej Bobrovskij (Florida Panthers) Smlouva: 10 milionů dolarů ročně, vyprší v roce 2026

Bilance v sezoně 2020/21: 31 zápasů, průměr 2,91 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 90,6 % Když Sergej Bobrovskij získal v roce 2013 v dresu Columbusu Vezina Trophy pro nejlepšího brankáře soutěže, museli si asi manažeři Philadelphie rvát vlasy z hlavy. A když to samé zvládl ještě o čtyři léta později, asi jen smutně kroutili holými lebkami, jak mohli dopustit, aby v roce 2012 odešel z klubu. Bobrovskij je jedním z hráčů, který nikdy neprošel draftem. Flyers ukořistili talentovaného brankáře z Metallurgu Novokuzněck, v jehož dresu zářil v KHL. Mladý Rus hned v prvním ročníku v NHL odchytal 54 zápasů a byl jedničkou mezi tyčemi, ale vyřazovací boje se mu moc nepovedly. V dalším roce kleslo jeho vytížení na polovinu a po sezoně byl vyměněn za tři výběry v draftu do Columbusu. V novém působišti se Bobrovského talent rozzářil naplno a stal je jednou z největších hvězd v zámořských brankovištích. Zdi před brankou. 7 nejlepších gólmanských dvojic (či trojic) v uplynulé sezoně NHL Jako superhvězda podepsal v roce 2018 lukrativní sedmiletou smlouvu na Floridě, kde věřili, že si na dlouhou dobu zajistili jistotu a kvalitu mezi tyčemi. První dvě sezony v dresu Panthers ale ukázaly, že výkonnost ruského gólmana jde setrvale dolů a na báječné časy z Columbusu může jen vzpomínat. Manažeři teď mají z jeho kontraktu jistě mnohem hlubší vrásky na čele, než ve chvíli, kdy Bobrovského přivedli do klubu. Foto: Profimedia.cz

Jeff Skinner (Buffalo Sabres) Smlouva: 9 milionů dolarů ročně, vyprší v roce 2027

Bilance v sezoně 2020/21: 53 zápasů, 14 bodů (7+7) Jeff Sinner se stal v roce 2010 sedmičkou draftu a hned vlétl do NHL jako uragán. V premiérové sezoně posbíral v dresu Caroliny v 82 zápasech 63 bodů (31+32) a získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka ligy. Tento výkon už ale nikdy nepřekonal, pouze dvakrát dorovnal. Jednou během svého prvního ročníku v Buffalu, kam byl vytrejdován a kde v roce 2018 podepsal osmiletý kontrakt. Ovšem vypadá to, jako by autogram na listině, jež mu zaručuje až do roku 2027 průměrnou roční gáži ve výši devíti milionů dolarů, přinesl jeho hokejovému životu prokletí. Jeho výkonnost prudce spadla dolů a v Buffalu se modlí, aby se mu opět vrátila forma. Foto: Profimedia.cz

P.K. Subban (New Jersey Devils) Smlouva: 9 milionů dolarů ročně, vyprší v roce 2022

Bilance v sezoně 2020/21: 44 zápasů, 19 bodů (5+14) Kanaďan P.K. Subban, jehož si v roce 2007 vybral ve druhém kole draftu Montreal, se stal o šest let později vítězem Norris Trophy pro nejlepšího zadáka ligy a dostal se do All-Star týmu NHL. Dlouhodobě patřil k nejproduktivnějším bekům v soutěži, ale v Nashvillu, kde působil od roku 2016, zřejmě vycítili, že i když je mu teprve 30 let, dosáhl zenitu výkonnosti. A tak se ho zbavili a vytrejdovali ho do New Jersey, kde jsou z něho teď zřejmě dost nešťastní. Pobírá totiž královský plat s průměrným ročním plněním devět milionů dolarů, ale je jen stínem hráče, jímž kdysi býval. Foto: Profimedia.cz

Jonathan Quick (Los Angeles Kings) Smlouva: 5,8 milionu dolarů ročně, vyprší v roce 2023

Bilance v sezoně 2020/21: 22 zápasů, průměr 2,86 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 89,8 % Dvakrát pomohl americký gólman Jonathan Quick týmu Los Angeles Kings k zisku Stanley Cupu a jednou se stal v bojích o cenný pohár nejužitečnějším hráčem. Bylo tedy poměrně logické, když v roce 2012 klub předložil své brankářské hvězdě desetiletý kontrakt na 58 milionů dolarů. Jenže od té doby uteklo hodně vody a leccos se změnilo. Krotitelé puků. 10 aktivních gólmanů, kteří vychytali nejvíc vítězství v NHL Těžko říct, čím to je, ale Quick v posledních sezonách působí, jako by měl problém chytit fotbalový balon, natož puk. V kalifornském klubu se teď zřejmě manažeři modlí a prosí o zázrak, aby se pětatřicetiletý brankář dostal do někdejší formy. Jinak budou ještě dva roky platit velké peníze za odlesk někdejší slávy. Foto: Profimedia.cz

Kyle Okposo (Buffalo Sabres) Smlouva: 6 milionů dolarů ročně, vyprší v roce 2023

Bilance v sezoně 2020/21: 35 zápasů, 13 bodů (2+11) Když je vám 28 let, jste volným hráčem a v předchozích třech sezonách jste posbíral 184 bodů ve dvou stovkách zápasů, můžete si v jednáních s případnými zájemci diktovat platové podmínky. V roce 2016 přesně tohle udělal americký útočník Kyle Okposo a podepsal sedmiletý kontrakt s Buffalem, který mu zajišťuje průměrný roční plat šest milionů dolarů. Jenže na rozdíl od New Yorku Islanders, kde měl po boku Johna Tavarese a sbíral body jako na běžícím pásu, to v dresu Sabres tolik nejde a Okposo je s každou další sezonou bodově slabší. Když si manažeři Sabres uvědomí, že tento trend budou zřejmě finančně podporovat až do roku 2023, asi jim z toho není moc dobře. Foto: Profimedia.cz

Milan Lucic (Calgary Flames) Smlouva: 5,25 milionu dolarů ročně, vyprší v roce 2023

Bilance v sezoně 2020/21: 56 zápasů, 23 bodů (10+13) Třiatřicetiletý Kanaďan Milan Lucic v sobě skrývá děsivou kombinaci velikosti a síly. Na ledě vždycky působí dojmem, jako by hledal oběť, ze které udělá adepta na poukázku na invalidní vozík. A když ho najde, ten chudák od něho dostane opravdu jen to nejhorší. Nikdo se nediví, že patří mezi nejvíce nenáviděné hráče v lize. VIDEO: Ostří hoši. Radko Gudas a dalších 21 největších tvrďáků v NHL Především kvůli těmto vlastnostem a ochraně svých superhvězd si pořídilo Lucice do týmu Calgary. Jenže sedmiletá smlouva, kterou podepsal v roce 2016, a jež mu zajišťuje průměrný roční plat ve výši přes pět milionů dolarů, je nejspíš pořádně přemrštěná a dělá z něho jednoho z nejvíce přeplácených hráčů v NHL. V minulé sezoně zaznamenal pouhých 23 bodů, což ale bylo o tři body více než v předchozích dvou letech. Z tohoto kontraktu budou mít manažeři Calgary ještě nějakou dobu hodně těžké spaní. Foto: Profimedia.cz

Loui Eriksson (Vancouver Canucks) Smlouva: 6 milionů dolarů ročně, vyprší v roce 2022

Bilance v sezoně 2020/21: 7 zápasů, 1 bod (0+1) Švédský útočník Loui Eriksson patří k nejlépe placeným hráčům Vancouveru Canucks. V průměru mu zajišťuje dlouhodobý kontrakt, který vyprší v roce 2022, příjem ve výši šesti milionů dolarů ročně. To je opravdu hodně peněz, za něž ale neodvádí tak přesvědčivé výkony, jaké si manažeři klubu asi představovali. Eriksson se v létě roku 2016 upsal západokanadskému klubu jako volný hráč poté, co strávil tři vydařené roky v Bostonu. Skauti Vancouveru se zřejmě zhlédli v jeho povedené spolupráci s bratry Sedinovými na mistrovství světa ve švédském dresu. Šestatřicetiletý forvard však do týmu nepřinesl to, co se od něho čekalo. Během kariéry se dvakrát dostal aspoň na metu 30 nastřílených branek a v dalších čtyřech sezonách se přehoupl přes dvacetigólovou hranici. V minulém ročníku s objevil na ledě jen v sedmi zápasech a zaznamenal jediný bod. Foto: Profimedia.cz

Andrew Ladd (New York Islanders) Smlouva: 5,5 milionu dolarů ročně, vyprší v roce 2023

Bilance v sezoně 2020/21: - Andrew Ladd byl v sezoně 2015/16 kapitánem Winnipegu Jets. Před uzavřením přestupového okna byl však vytrejdován do Chicaga. Ladd nebyl ve Winnipegu jen vůdcem a tahounem mužstva, ale také skvělým střelcem a nahrávačem a měl vizitku elitního útočníka. Vzhledem k jeho schopnostem nepobíral nijak závratný plat – v sezoně 2015/16 si vydělal 4,4 milionu dolarů. Když se v létě roku 2016 nedohodl na novém kontraktu, odešel jako volný hráč do New Yorku Islanders, kde podepsal smlouvu až do roku 2023. Ročně si v průměru přijde během celé doby kontraktu na 5,5 milionu dolarů. Ladd má doma ve vitríně dva Stanley Cupy z let 2006 a 2010, které vyválčil v dresu Caroliny a Chicaga. Býval to vůdčí typ, na což v New Yorku spoléhali, ale velké naděje nenaplnil. V uplynulém ročníku se v NHL vůbec neobjevil a odehrál jen jediné utkání ve farmářském celku. Kdyby před pěti lety podepsal tříletou nebo čtyřletou smlouvu, mohli být manažeři klubu klidní, takhle budou platit moc peněz za málo muziky až do roku 2023. Foto: Profimedia.cz