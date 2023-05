Bolehlav manažerů? 13 hráčů, nad jejichž smlouvami v klubech NHL (asi) pláčou

V následujících kapitolách najdete 13 hráčů, jejichž smlouvy mohou být pro jejich zaměstnavatele větší či menší noční můrou. V seznamu jsou jen borci, kteří jsou zdraví a mohou hrát, takže tam nenajdete takové, kteří jsou ze zdravotních důvodů dlouhodobě mimo hru a k hokeji se už možná ani nevrátí.

Darnell Nurse (Edmonton Oilers) Smlouva: 9,25 milionu dolarů ročně, vyprší v roce 2030

Bilance v sezoně 2022/23: 82 zápasů, 43 bodů (12+31) Darnell Nurse, který měří 193 centimetrů a váží rovný metrák, je přesně tím typem hráče, jakého Edmonton Oilers dlouho potřeboval. Hraje fyzický hokej a s protihráči se moc nemazlí. Není to ale jen obyčejný bourač. Nurse má velice slušné ofenzivní schopnosti, kvůli kterým si ho Edmonton v roce 2013 vybral jako sedmého hráče v draftu. Zlatem vyvážení chlapi. Takhle by vypadala nejlépe placená pětka s gólmanem v aktuální sezoně NHL Premiéry v NHL se dočkal v ročníku 2014/15, kdy odehrál dvě střetnutí. Od další sezony se na ledě v dresu Olejářů objevuje pravidelně. Jeho robustnost, mobilita, agresivita, ofenzivní instinkty a tvrdá střela jsou však vlastnosti, jež v Edmontonu poněkud přecenili. Loni v létě podepsal v kanadském klubu osmiletou smlouvu, která mu v aktuálním ročníku zajišťuje mzdu ve výši 12 milionů dolarů. Průměrně si každý rok přijde na více než devět milionů dolarů. Podle mnohých fanoušků jde momentálně o jeden z nejhorších kontraktů v NHL. Foto: Profimedia.cz

Ryan Strome (Anaheim Ducks) Smlouva: 5 milionů dolarů ročně, vyprší v roce 2027

Bilance v sezoně 2022/23: 82 zápasů, 41 bodů (15+26) Kanaďan Ryan Strome má pověst bleskurychlého bruslaře se zabijáckými ofenzivními instinkty. Pátý výběr v draftu z roku 2011 má v sobě obrovský potenciál, který však jako by v minulých letech v Edmontonu vyprchal, ale začal se výrazně projevovat až poté, co se vrátil do New Yorku (dříve hrával v Islanders) a začal hrát s Artěmijem Panarinem v Rangers. Martin Nečas a spol. Hráči z každého týmu v NHL, kteří v ročníku 2022/23 nejvíc (mile či nemile) překvapili Před sezonou 2022/23 zamířil na západ USA a podepsal pětiletou smlouvu v Anaheimu, kde od něho čekali spoustu branek a bodů. Předpoklady se ale naplnily jen částečně. Strome dal pouze 15 gólů a k nim přidal 26 nahrávek, v +/- bodování byl 30 bodů v záporných číslech. Bezpochyby jsou v klubu z jeho výkonů zklamaní. Foto: Profimedia.cz

Ryan Johansen (Nashville Predators) Smlouva: 8 milionů dolarů ročně, vyprší v roce 2025

Bilance v sezoně 2022/23: 55 zápasů, 28 bodů (12+16) Kanaďan Ryan Johansen má za sebou 12 sezon v NHL a občas si musel připadat jako na horské dráze. Vynikající období střídal s časy, kdy se mu moc nedařilo. Současná ročník mezi ty nejpovedenější nepatřil a vypadá to, že jeho akcie jsou zase dolů. 1992: Rok, který českému hokeji vydal bídnou úrodu. Super sklizeň má Kanada Johansen se stal čtverkou draftu v roce 2010, kdy po něm sáhl Columbus. V dresu Blue Jackets si vysloužil respekt, když v sezoně 2013/14 zaznamenal 63 bodů a nastřílel 33 branek. V ročníku 2015/16 byl vyměněn do Nashvillu, kde v roce 2017 podepsal lukrativní osmiletý kontrakt. Smlouva s Predators mu vyprší v roce 2025, do té doby má zajištěný průměrný roční plat ve výši osmi milionů dolarů. A to je na hráče, který si nedokáže udržet stálou výkonnost opravdu hodně peněz. Foto: Profimedia.cz

Josh Anderson (Montreal Canadiens) Smlouva: 5,5 milionu dolarů ročně, vyprší v roce 2027

Bilance v sezoně 2022/23: 69 zápasů, 32 bodů (21+11) Smlouvy s brankářem careym Pricem či obráncem Sheou Weberem jistě straší manažery Montrealu ve snech, ale jsou to borci, kteří jsou dlouhodobě na marodce a k hokeji se už možná nevrátí. Zato útočník Josh Anderson by měl být na výplatní listině klubu až do roku 2027. Nyní ho čeká čtvrtý ročník ze sedmiletého kontraktu, jenž mu zajišťuje průměrný roční příjem ve výši pěti a půl milionu dolarů. Nejlepší z nejlepších. 10 největších legend v historii Montrealu Canadiens Když urostlého borce získali Habs v roce 2020 z Columbusu, měl na kontě jedinou sezonu, v níž zaznamenal přes 30 bodů v základní části soutěže. Mnozí se proto divili, proč dostal k podpisu tak královský kontrakt. Jak se ukazuje, obavy to byly oprávněné. Během tří sezon v kanadském klubu posbíral pouze 88 bodů a v +/- bodování je 43 bodů v záporných číslech. Foto: Profimedia.cz

Charlie Coyle (Boston Bruins) Smlouva: 5,25 milionu dolarů ročně, vyprší v roce 2026

Bilance v sezoně 2022/23: 82 zápasů, 45 bodů (16+29) Nejeden fanoušek může být trochu v rozpacích, když vidí na horních příčkách platového žebříčku Bostonu amerického útočníka Charlieho Coylea. Jednatřicetiletý borec se tam ocitl díky nesmírně povedenému play-off v roce 2019. Trefy do černého! Toto je 14 nejpovedenějších trejdů od roku 2011, jež se v play-off NHL náramně vyplatily Během ročníku 2018/19 byl do Bostonu vytrejdován z Minnesoty a v základní části soutěže stihl odehrát v novém klubu 22 utkání, v nichž zaznamenal pouhých šest bodů (2+4). Jenže v bojích o Stanley Cup jako by ho pokropili živou vodou. Pomohl Bruins do finále 16 body (9+7) ve 24 zápasech a vysloužil si šestiletý kontrakt na 31,5 milionu dolarů. Pro mnohé odborníky i fanoušky to byl dost nepochopitelný krok. Coyle je sice solidním, nicméně nikoli rozdílovým hráčem. Foto: Profimedia.cz

Marc-Édouard Vlasic (San Jose Sharks) Smlouva: 7 milionů dolarů ročně, vyprší v roce 2026

Bilance v sezoně 2022/23: 78 zápasů, 18 bodů (1+17) Kdybychom měli soudit jen podle statistických čísel, kanadský obránce Marc-Édouard Vlasic by nás asi nijak zvlášť neohromil. San Jose ho draftovalo v roce 2005 jako 35. hráče v celkovém pořadí a v NHL působí od sezony 2006/07. Pouze dvakrát se dostal během základní části soutěže přes 30 bodů, ale jeho hodnota nikdy nespočívala v produktivitě, ale v nesmírně konzistentních výkonech, které ho dostaly nejen do sestavy olympijského výběru Kanady, jenž vybojoval na hrách v Soči zlaté medaile, ale také do nominace na poslední Světový pohár. 11 největších legend v historii San Jose Sharks. Míří mezi ně i Tomáš Hertl? Jeho obrovskou devizou je také minimální náchylnost ke zraněním. Generální manažer San Jose Doug Wilson kdysi prohlásil, že Vlasic je „železným mužem“, jedním z nejzdravějších, jakého za posledních pětadvacet let v NHL viděl. Jenže za pár dní mu bude 37 let a jeho výkony šly v posledních sezonách markantně dolů. Na ledě býval nepřehlédnutelný díky perfektnímu a elegantnímu bruslení, skvělé poziční hře, výborné přihrávce a slušné střele, to už je ale minulost. Když mu klub připravil k podpisu v roce 2017 osmiletou smlouvu, asi nikdo nečekal, že jeho výkonnostní sešup bude tak rychlý. A to má před sebou ještě tři roky platného kontraktu. Foto: Profimedia.cz

Seth Jones (Chicago Blackhawks) Smlouva: 9,5 milionu dolarů ročně, vyprší v roce 2030

Bilance v sezoně 2022/23: 78 zápasů, 18 bodů (1+17) Obránce Seth Jones se stal v roce 2013 čtverkou draftu NHL. Dvojnásobný mistr světa do 18 let, zlatý šampion z juniorského mistrovství a bronzový medailista z mistrovství světa seniorů v roce 2010 zatím rozdělil kariéru mezi Nashville, Columbus a Chicago, kde podepsal v roce 2021 lukrativní osmiletý kontrakt, jenž mu v každém ročníku přinese průměrně devět a půl milionu dolarů. Nyní se ukazuje, že tento krok byl obrovskou chybou, a to nikoli proto, že by byl Jones špatný hráč, ale smlouva jej výrazně přeceňuje, natož v klubu, který patří k nejhorším v NHL a rozhodl se jít cestou přestavby kádru. Foto: Profimedia.cz

Erik Gudbranson (Columbus Blue Jackets) Smlouva: 4 miliony dolarů ročně, vyprší v roce 2026

Bilance v sezoně 2022/23: 70 zápasů, 13 bodů (1+12) Erik Gudbranson má v 31 letech na kontě přes sedm stovek odehraných utkání, ale podle mnoha analytiků jeho přítomnost v těchto zápasech týmům, v nichž hrál, více uškodila než prospěla. Když je Gudbranson na ledě, puk je obvykle častěji před brankou celku, jehož barvy hájí. Proč byl v roce 2014 třetí volbou draftu, je dnes docela těžké zdůvodnit. Tohle nevyšlo. 21 největších propadáků z draftů NHL od roku 2000 Na ledě je platný kvůli své velikosti a houževnatosti, ale hokejovými dovednostmi patří do jiné éry. Ještě na konci 90. let minulého století by mohl být Gudbranson možná stejně uznávaný jako Adam Foote. Ale dnes už je hokej jinde. Proto je poměrně překvapivé, že v Columbusu loni v létě obětovali 16 milionů na čtyřletou smlouvu pro toho chlapíčka. Manažery možná budí ze spaní fakt, že ho budou (zřejmě) platit ještě tři sezony. Foto: Profimedia.cz

Philipp Grubauer (Seattle Kraken) Smlouva: 5,9 milionu dolarů ročně, vyprší v roce 2027

Bilance v sezoně 2022/23: 39 zápasů v základní části, průměr 2,85 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 89,5 % Nenechte se zmást faktem, že Seattle postoupil ve své druhé sezoně v NHL do vyřazovacích bojů. To by mohlo odvést pozornost od skutečnosti, že Philipp Grubauer byl během dvou sezon v novém klubu špatným brankářem. Když Krakeni podepsali předloni šestiletou smlouvu na 35,4 milionu dolarů s jedním z nominovaných gólmanů na Vezina Trophy, vypadalo to jako skvělý obchod, naneštěstí se však Grubauer stal z jednoho z nejlepších brankářů v lize jedním z nejhorších. Nutno podotknout, že ročník 2022/23 byl z jeho pohledu o něco lepší než ten předešlý, přesto se nedá říct, že za pobírané peníze odvádí adekvátní výkony. Foto: Profimedia.cz

Elvis Merzlikins (Columbus Blue Jackets) Smlouva: 5,4 milionu dolarů ročně, vyprší v roce 2027

Bilance v sezoně 2022/23: 30 zápasů v základní části, průměr 4,23 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 87,6 % Po třech vydařených sezonách se něco pokazilo. Lotyšský brankář Elvis Merzlikins měl být oporou Columbusu, ale místo toho se potýkal se ztrátou formy. V základní části odchytal třicet utkání a dosáhl strašidelného průměru 4,23 gólu na zápas. Procentuální úspěšnost zásahů měl pouze 87,6 %, což je druhé nejnižší procento mezi gólmany, kteří odchytali aspoň 20 střetnutí. Na jedenáctého nejlépe placeného brankáře v lize je to prachbídná bilance. Z jeho smlouvy zbývá ještě hodně času a peněz k vyplacení, takže v klubu se zřejmě modlí, aby se dal rychle do kupy. Foto: Profimedia.cz

Colton Parayko (St. Louis Blues) Smlouva: 6,5 milionu dolarů ročně, vyprší v roce 2030

Bilance v sezoně 2022/23: 79 zápasů, 27 bodů (4+23) Kanaďan Colton Parayko, kterého Bluesmani draftovali v roce 2012 jako 86. hráče v celkovém pořadí, dostal první pořádnou šanci v prestižní soutěži v sezoně 2015/16 a chytil ji pořádně za pačesy. Talentovaný obránce ukázal, že má potenciál na to, aby se stal jedním z nejlepších zadáků týmu. V roce 2017 podepsal v klubu lukrativní pětiletou smlouvu, kterou předloni prodloužil o osm sezon až do roku 2030. Téměř dvoumetrový obr patřil v minulosti mezi nejplatnější beky v lize a v roce 2019 se podílel na překvapivém zisku Stanley Cupu. V roce 2021 podepsal osmiletou smlouvu za 52 milionů dolarů. Nezapomenutelné mančafty! 6 nejlegendárnějších vítězů Stanley Cupu od roku 1970 Aktuální ročník si ale třicetiletý borec zlatým písmem do hokejového životopisu nezapíše. Při jeho účasti na ledě Blues inkasovali nejvíc branek a jen nemnoho jich zaznamenali. To se projevilo i v jeho +/- bodování, kde měl po odehrání 79 zápasů 19 záporných bodů. U hráče, který býval v tomto ohledu pravidelně vysoko v plusových číslech, je to nepříjemné překvapení. Foto: Profimedia.cz

Jevgenij Kuzněcov (Washington Capitals) Smlouva: 7,8 milionu dolarů ročně, vyprší v roce 2025

Bilance v sezoně 2022/23: 81 zápasů, 55 bodů (12+43) Téměř čtyři roky musely uplynout od chvíle, co si Washington vybral v prvním kole draftu ruského útočníka Jevgenije Kuzněcova, než talentovaný hráč oblékl dres Capitals. Stalo se to až v průběhu sezony 2013/14, kdy se do Ameriky přesunul z Traktoru Čeljabinsk. Urostlý forvard tehdy odehrál v NHL 17 zápasů, nasbíral devět bodů za tři góly a šest asistencí a experti o něm hovořili v superlativech. Kuzněcov je šikovný hokejista, který skvěle ovládá puk, výborně bruslí a je mimořádně kreativní. Jenže v sezoně 2014/15 se ukázalo, že potřebuje nějaký čas, aby vyzrál. Podle mnohých měl být kandidátem na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka, ale tyto předpoklady se zdaleka nenaplnily. Následovníci Alexandra Ovečkina? 7 potenciálních hvězd Washingtonu Capitals, jimž není víc než 24 let Ovšem od sezony 2015/16 už na ledě řádil úplně jiný Kuzněcov než na startu jeho kariéry v NHL a skvěle sekundoval největší hvězdě týmu, krajanovi Alexandrovi Ovečkinovi. Měl také lví podíl na zisku Stanley Cupu v roce 2018. Od té doby šel výkonnostně trochu dolů, ale minulý ročník ho opět zastihl ve výborné formě. V tom současném se ale znovu propadl – dal jen 12 branek a nasbíral 55 bodů. Pro mnoho jiných borců by to byl super výsledek, ne tak ale pro třicetiletého Rusa. V amerických médiích se objevují informace, že se Capitals budou chtít Kuzněcova v létě zbavit, ale s jeho platem 7,8 milionu dolarů za sezonu to bude nesmírně těžké. Foto: Profimedia.cz