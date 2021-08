Bolavé ztráty. 6 Slováků z NHL, kteří týmu nepomůžou v olympijské kvalifikaci

Jaroslav Halák (Vancouver Canucks)

Pro Slováky by byl obrovskou posilou, do olympijské kvalifikace ale nezasáhne. Šestatřicetiletý slovenský gólman sice po třech letech skončil v Bostonu, za který v posledním ročníku odchytal 19 zápasů, svou zámořskou kariéru ale nebalí. Jaroslav Halák, jenž dříve chytal taky za Montreal, St. Louis, Buffalo, Washington a New York Islanders totiž míří za novou štací do Vancouveru. Na mezinárodní scéně se objevil naposledy v roce 2016, kdy byl jedničkou týmu Evropy na Světovém poháru.

Foto: Profimedia.cz