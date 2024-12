Bojují o svou budoucnost. 6 mladíků do 23 let, kteří se v létě (ne)vrátí z hostování zpět na Letnou

Část 1 / 7



Sparta má momentálně na hostování „u konkurence“ devět hráčů. Jsou mezi nimi zkušenější borci jako například Filip Souček a Matyáš Kozák, kteří byli „zapůjčeni“ do Slovácka, nebo Matěj Polidar, který odešel do konce sezony do Jablonce, ale především šest mladíků, jimž není víc než 22 let. Všichni by se po ukončení aktuálního ročníku mohli vrátit na Letnou, takže v současnosti bojují o svou budoucnost. O které hráče jde a jak si vedou, na to odpovídají následující kapitoly.

Tomáš Schánělec – 22 let (FK Jablonec) Útočník Tomáš Schánělec je odchovancem Sparty a v prvním celku dospělých debutoval ještě před 21. narozeninami v sezoně 2022/23. Za Letenské nastoupil do dvou utkání, následně se ale přesunul do B týmu. Letos na jaře byl poprvé na hostování, konkrétně ve Zlíně, kde měl pomoci s udržením nejvyšší soutěže, to se ale ševcům nepodařilo a Schánělec se vrátil na Letnou. V prvním týmu Sparty si místo nevybojoval, takže v červenci se vypravil na další štaci – do Jablonce. Na severu Čech začínal sezonu v základní sestavě, z níž ale kvůli zranění kotníku vypadl a po uzdravení už naskakuje na hřiště jen jako střídající hráč. Na podzim se zatím představil v osmi zápasech. Foto: Profimedia.cz

Ondřej Kukučka – 20 let (1. FC Slovácko) V březnu oslavil Ondřej Kukučka dvacáté narozeniny coby hráč Pardubic, kde byl na hostování z pražské Sparty, a kde si odbyl prvoligovou premiéru. V barvách východočeského klubu odehrál v minulém ročníku 16 střetnutí a ukázal, že jednou by se mohl protlačit do letenského kádru. V této sezoně to ale nebude, protože mladý talent zamířil na začátku září na další hostovačku, tentokrát do Slovácka. 5 českých stoperů z Chance ligy, kteří nemají víc než 20 let a mají nakročeno k úspěšné kariéře V novém působišti se poprvé dostal do hry na konci září a od té doby naskočil do deseti ligových střetnutí, z toho devětkrát v základní sestavě a pokaždé odehrál celých 90 minut. Na začátku listopadu vstřelil svou první branku v nejvyšší soutěži, kterou zařídil domácí výhru nad Plzní (1:0) a byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Portál TransferMarkt odhaduje aktuální cenu mladého talentu na deset milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Václav Sejk – 22 let (Zaglebie Lubin) Václav Sejk fotbalově vyzrával v Teplicích a později ve Spartě. Zatímco v dresu severočeského klubu si zahrál v nejvyšší soutěži už v sezoně 2021/22 coby hostující hráč, na debut v rudém dresu pražského klubu si musel počkat do startu sezony 2023/24. Mezitím byl na hostování v Jablonci a nesmírně se mu tam dařilo. Ve 30 ligových zápasech v ročníku 2022/23 nasázel sedm branek a k nim přidal tři nahrávky. Zlato, stříbro a dál? 9 fotbalových šampionátů hráčů do 21 let, na kterých hrála česká lvíčata Na Letné si od talentovaného forvarda hodně slibovali, ale velké naděje zatím nenaplnil, proto jej z pražského klubu pustili v létě na roční hostování s opcí na pozdější přestup do polského Zaglebie Lubin. Tam se mu zatím poměrně daří – odehrál 16 ligových zápasů a na kontě už má jeden vstřelený gól a asistenci. V národním týmu do 21 let nosí kapitánskou pásku – za „lvíčata" odehrál už 25 zápasů a nastřílel v nich devět branek. Foto: Profimedia.cz

Michal Ševčík – 22 let (1. FC Norimberk) V sezoně 2022/23 byl Michal Ševčík kometou na prvoligovém nebi. V té době dvacetiletý ofenzivní záložník zářil v dresu Zbrojovky – ve 34 zápasech nasázel devět gólů a na dalších šest přihrál. Pádu do druhé ligy však ani jeho nadprůměrné výkony nezabránily. Jak se předpokládalo, Brněnští ho neudrželi a loni v létě ho prodali na Letnou. Silná generace. 17 hráčů z reprezentace do 21 let, kteří by jednou mohli táhnout seniorský nároďák Bývalý trenér Brian Priske však mladého borce posílal na hřiště v nejvyšší soutěži jen sporadicky jako střídajícího hráče a více hrál v B týmu ve druhé lize. Podle portálu TransferMarkt má cenu kolem 23 milionů korun. V pražském klubu má podepsanou smlouvu do roku 2027, ale na soupisku pro aktuální sezonu se nevešel a byl uvolněn na roční hostování do druholigového Norimberku. Ve smlouvě o pronájmu je také opce na případný přestup. Z něj ale asi nic nebude, protože Ševčík v Německu prakticky nehraje. Na podzim naskočil pouze do dvou utkání, pokaždé jako náhradník. Foto: Profimedia.cz

Patrik Vydra – 21 let (FK Mladá Boleslav) Předloni na jaře debutoval v nejvyšší soutěži dospělých v dresu Sparty obránce Patrik Vydra. Bylo mu v tu chvíli 18 let a do konce ročníku zvládl naskočit do tří utkání, z toho jednou v základní sestavě. V sezoně 2022/23 se objevil na hřišti v lize pětkrát a v té minulé zasáhl jako střídající hráč do pěti střetnutí a tři zápasy zvládl jako člen základní jedenáctky, z toho dva od první do poslední minuty. Objevil se také ve třech zápasech Evropské ligy. Školáci v první lize. 18 nejmladších fotbalistů, kteří od roku 2000 hráli v nejvyšší české soutěži Talentovaný stoper je jedním z příslibů Sparty i české reprezentace do 21 let. V prosinci 2021 portál TransferMarkt vyčíslil jeho cenu na 50 tisíc eur, nyní je čtyřiadvacetinásobně vyšší a může i nadále růst. Letenští jej uvolnili do konce sezony na hostování do Mladé Boleslavi, kde pravidelně nastupuje v základní sestavě a patří k pilířům defenzívy. Foto: Profimedia.cz

Adam Karabec – 21 let (Hamburk) Záložník Adam Karabec oslavil na začátku července jednadvacáté narozeniny, ale v prvním týmu Sparty debutoval už v ročníku 2019/20, v němž absolvoval deset utkání a vstřelil premiérovou ligovou branku. V tom dalším už naskočil do 23 zápasů a zaznamenal tři góly. V sezoně 2021/22 odehrál 30 střetnutí, ve kterých dal dva góly a přidal dvě asistence. Když vsítil tu první do sítě Liberce, bylo to nedlouho poté, co dovršil plnoletosti. O tom, že v něm vězí velký talent, se vědělo už velmi brzy. V anketě o nejlepšího mladého fotbalistu roku se v roce 2019 umístil první mezi mladšími dorostenci, o rok později byl druhý mezi staršími a v roce 2021 tuto kategorii ovládl. Zlákalo je zahraničí. 19 kvalitních fotbalistů, kteří od začátku prázdnin odešli z českých klubů do ciziny Mládežnický reprezentant, který má na Letné podepsaný kontrakt do roku 2026, stál už v prosinci 2020 podle portálu TransferMarkt rovný milion eur a od té doby jeho cena poskočila výrazně nahoru a nyní činí tři miliony eur. Už nějaký čas byl v hledáčku mnoha bohatých evropských klubů. Na začátku prázdnin bylo rozhodnuto, že zamíří do zahraničí, ale z Letné ho pustili pouze na roční hostování do Německa, kde má pomoci Hamburku k postupu z druhé ligy do Bundesligy. Na podzim nastupuje pravidelně, odehrál 13 utkání, dal jeden gól a zaznamenal pět asistencí. Foto: Profimedia.cz