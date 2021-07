Boj začíná. 6 útočníků, kteří by se měli porvat o korunu pro krále ligových střelců

V ročníku 2014/15 se v barvách Slavie blýskl 19 ligovými góly za sezonu. I potom ještě třikrát pokořil desetigólovou hranici a střelecky se mu dařilo také v Rizesporu, ve kterém působil poslední rok a půl. V létě se však pětatřicetiletý útočník vrátil do ligy a stal se hráčem Mladé Boleslavi, ve které nahradil bratra Michala. Ten dal v poslední sezoně deset branek, Milan Škoda se ale může dostat ještě na vyšší číslo.

V uplynulé sezoně se v Jablonci dělil o pozornost s Ivanem Schranzem, ten ale zamířil do Slavie, a tak bude hlavní odpovědnost zase na něm. Martin Doležal skončil loňský ročník na 14 gólech, v posledních pěti duelech se trefil dokonce šestkrát a chyběla mu jediná trefa, aby se podělil o korunu pro krále ligových střelců. Na severu Čech budou na jednatřicetiletého útočníka hodně spoléhat.

Jean-David Beauguel (Viktoria Plzeň)

Do loňské sezony vstoupil jako plzeňská útočná jednička, Viktorka však poté přivedla Zdeňka Ondráška, od něhož si vedení klubu hodně slibovalo. Jenže Ondrášek předpoklady nenaplnil, odešel do Rumunska a na hrotu sestavy by měl zase operovat Jean-David Beauguel. V loňském ročníku devětadvacetiletý francouzský forvard nastřílel 12 branek, na jakou metu se dostane tentokrát?

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia