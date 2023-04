Boj začíná: 3 brankáři v reprezentaci. Vychytá si někdo z nich místo na šampionátu?

Kdo bude brankářskou jedničkou na letošním mistrovství světa? Možností je spousta. Ve hře jsou gólmani z NHL, zahraničních soutěží i extraligy. Ale taky tři brankáři, kteří se dostali do úvodní nominace trenéra Kariho Jalonena. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Nejzkušenější ze současného brankářského tria. Zároveň je jediným gólmanem v aktuální nominaci, který už v národním týmu chytal. Sedmadvacetiletý Štěpán Lukeš naskočil v loňském ročníku do sedmi reprezentačních zápasů a vedl si v nich velmi dobře. V letošní sezoně chytal za Karlovy Vary, v té další by měl působit v Kometě Brno.

Dominik Pavlát (23 let, Plzeň)

Do letošního ročníku vstupoval v roli brankářské jedničky Plzně Miroslav Svoboda. Hodně prostoru však dostal i Dominik Pavlát, který v základní části naskočil do 25 duelů a dalších pět startů přidal v play-off. Třiadvacetiletý gólman, který do Plzně přišel v roce 2020 z Chomutova, svými výkony zaujal a teď čeká na premiéru v reprezentaci.

Foto: Profimedia.cz