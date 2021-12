Boj o třetiligového kanonýra. Tři týmy, které zaujal dosud „neznámý" Petr Pejša

Petr Pejša má čtyřiadvacet let. V lize hrával za Příbram a Zlín, díru do světa ale neudělal. V nejvyšší soutěži zasáhl jen do osmi duelů a mezi střelce se nezapsal ani jednou. Přesto je teď v kurzu. Během podzimu totiž útočník týmu Loko Vltavín nasázel 21 branek v patnácti duelech ČFL a zaujal i známé tuzemské kluby. Které? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Dukla Praha Jako první se o Pejšu údajně začala zajímat Dukla. Pražanům se letos ve Fortuna národní lize příliš nedaří, v tabulce jsou osmí a na vedoucí Zbrojovku ztrácí čtrnáct bodů. Na druhou stranu, druhá Sparta B má jen o čtyři body více. Hráči Dukly dali v 16 podzimních zápasech jednadvacet branek a kvalitní útočník by se týmu určitě hodil. I proto na Julisku lákali Pejšu. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Slavia Praha Do hry o útočníkovy služby vstoupila i Slavia. Dokážete si představit, že by se Pejša objevil po boku Jana Kuchty, Michaela Krmenčíka nebo Ivana Schranze? Takto by to nejspíš nebylo. Pražané ho plánovali poslat na hostování do druholigové Vlašimi, ve které by jej bedlivě sledovali. Přednost ale zřejmě dostala jiná nabídka... Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia