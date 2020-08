Boj o talent z Karviné. Toto je pět klubů, ve kterých by na podzim mohl hrát Ondřej Lingr

Jednadvacetiletý Ondřej Lingr z Karviné nasázel v poslední ligové sezoně sedm branek a nahlas si řekl o pozornost elitních ligových klubů. Kde všude ho nyní lákají? A kde by na podzim mohl hrát? To se dozvíte v následujících kapitolách. Foto: Alexandr Satinský / MAFRA / Profimedia

Slavia Praha Největším favoritem na zisk Lingrových služeb je Slavia, která Karviné údajně nabízí dvanáct milionů korun. Běhavý mládežnický reprezentant se velmi líbí kouči Jindřichu Trpišovskému, do jehož herního stylu by mohl dokonale zapadnout. Sám Lingr by se slávistické výzvě nebránil. Je však otázkou, zda by se v sešívaném kádru udržel. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

MFK Karviná Jednou z možností je, že Lingr skutečně odejde do Slavie, ta ho ale pošle na hostování. Třeba právě do Karviné, kde vyrostl v klíčového hráče týmu. Slezanům by se náramně hodil a minimálně na podzim by jim velmi pomohl. V zimě by se pak mohl vrátit do Edenu. Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia​

Slovan Liberec Další z variant, kam by Slavia mohla poslat Lingra na hostování, je Liberec. Na trase mezi Edenem a Slovanem je velmi živo a oběma směry hráči pravidelně putují jako na běžícím páse. Lingr by navíc nakoukl i do většího klubu, než jakým je Karviná, a taky by okusil pohárovou Evropu. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

FK Jablonec Dalším klubem, který vstoupil do hry o Linga, je Jablonec. Slavia sice zřejmě dostane přednost, ovšem pokud z Edenu odejde na hostování, mohl by zamířit třeba i do týmu Petra Rady, který z hráčů dokáže vymáčknout maximum. I v Jablonci by jej čekaly pohárové boje. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia