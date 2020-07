Boj o nechtěného stopera Slavie. Toto jsou 4 kluby, které lákají Jakuba Jugase

Jablonec je klubem, ve kterém Jugas působil naposledy. Přestože jej trápily zdravotní problémy, tak za severočeský tým odehrál 16 zápasů a když byl na hřišti, tak odváděl dobré služby. S Jabloncem vybojoval postup do pohárů a v klubu by mohl pokračovat. „Je možné, že zůstanu v Jablonci, kde jsem byl spokojený. Bavil jsem se s panem Peltou,“ řekl.

Slovan Liberec

Jugas by se mohl z Jablonce přestěhovat do konkurenčního Liberce, který pod trenérem Pavlem Hoftychem odehrál velmi dobrý ročník a vybojoval postup do pohárové Evropy. „Mám nabídku z Liberce, trošku se znám s trenérem Hoftychem. Volal mi, jestli bych měl zájem. Říkal, že se mu můj způsob hry líbil,“ přiznal Jugas. Slovan přišel o Ondřeje Karafiáta, který zamířil do Slavie, kde dříve z Liberce odešli i David Hovorka nebo Ondřej Kúdela. Jugas by tak Slovanu mohl hodně pomoct.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia