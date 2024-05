Boj o mladého univerzála. Kam z Pardubic odejde Marek Icha?

Viktoria Plzeň

Viktorka prochází generační proměnou, která bude pokračovat. V Plzni působí mimo jiné zkušený středopolař Ibrahim Traoré, jeho budoucnost v klubu je ovšem nejistá. Zato sázka na Ichu by smysl dávala. Na západě Čech by se mohl ještě více rozvíjet, pro trenéra Miroslava Koubka by mohl být důležitým článkem sestavy. Lákavá je také vidina evropských pohárů.