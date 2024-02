Boj o korunu pro krále ligových střelců. Pět hráčů, kteří pokořili hranici deseti branek

Klíčový záložník Slovácka, ve kterém působí celou ligovou kariéru, se na podzim blýskl deseti góly, což jej vyneslo do čela tabulky střelců. V zimě se spekulovalo o jeho odchodu do Plzně nebo zahraničí, osmadvacetiletý Marek Havlík ovšem zůstal v Uherském Hradišti. Na jaře se gólově neprosadil ještě ani jednou.

Pavel Šulc (Plzeň) – 11 gólů

Do šancí se dostával vždy, spaloval ale jednu příležitost za druhou. Loni hostoval v Jablonci, kde nabral dobrou formu, a tu si přenesl i zpátky do Plzně. Třiadvacetiletý Pavel Šulc dal v posledních dvou zápasech tři góly a s jedenácti trefami vládne tabulce střelců. Co na to reprezentační kouč Ivan Hašek?

Foto: Profimedia.cz