Boj o hvězdu vrcholí. 6 klubů z Premier League, do kterých by mohl odejít Abdallah Sima

Okolo Abdallaha Simy už je zase rušno. Devatenáctiletý objev sezony se vrátil po zranění a znovu hraje o velký přestup, který by Slavii mohl přinést až 750 milionů korun. O Simu je obrovský zájem především v Premier League, do které ho láká minimálně šest klubů. Které to jsou? Podívejte se.

West Ham United Kladiváři si ve středu i díky Tomáši Součkovi zajistili místenku do pohárové Evropy, a tak se dá čekat, že West Ham bude na novou sezonu zbrojit. Jednou z přestupových priorit má být právě Sima, který se londýnskému klubu hodně líbí. West Ham má skvělou zkušenost s nákupy Součka a Vladimíra Coufala, i proto teď zaměřil svou pozornost na Simu. Foto: Profimedia.cz

Leicester City V Anglii se nahlas mluví také o přestupu do Leicesteru. Není se však čemu divit, Sima se proti „liškám” trefil v duelu Evropské ligy a fanoušky klubu hodně zaujal. Leicester je před posledním kolem Premier League pátý, stále ale může zaútočit na třetí místo, které okupuje Chelsea. Na tu ztrácí jediný bod. Foto: Profimedia.cz

Crystal Palace Nejnovější zájemce o Simovy služby. O jeho možném odchodu do Crystal Palace informoval novinář Fabrizio Romano, který také napsal, že by se na trenérskou lavičku aktuálně třináctého celku Premier League měl postavit Frank Lampard. Jak by asi jeho spojení se Simou fungovalo? Foto: Profimedia.cz

Arsenal FC Okolo Simy krouží i několik slavných velkoklubů. V médiích se psalo o zájmu Juventusu nebo Paris Saint Germain, ve hře je však i Arsenal, na který Slavia narazila ve čtvrtfinále Evropské ligy. Kanonýři v Premier League v posledních letech nepředvádí dobré výkony, aktuálně jsou dokonce až devátí, v Evropě ale stále mají pořádný zvuk. Za Simu by navíc byli schopni zaplatit. Foto: Profimedia.cz

Manchester United Další slavný anglický zájemce o Simovy služby. O jeho možném přestupu do Manchesteru United se spekuluje už déle, je však otázkou, zda by se senegalský mladík dokázal na Old Trafford prosadit. V takovém West Hamu by měl určitě větší šanci. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia