Boj o brankoviště. 3 čeští gólmani, kteří se aktuálně připravují na mistrovství světa

Reprezentační výběr, který se připravuje na mistrovství světa, opustil kladenský gólman Adam Brízgala. V národním týmu jsou aktuálně tři jiní brankáři, kteří se v něm budou snažit vydržet co nejdéle. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Osmadvacetiletý gólman se už několik let pohybuje mezi nejlepšími brankáři extraligy. Tu chytal za Plzeň či Pardubice a nyní má za sebou dva roky v Karlových Varech. V Energii je oporou, má velmi dobrá čísla. V národním týmu zatím zapsal dva starty, teď by měl přidat další.

Ondřej Kacetl (Třinec)

Rok co rok patří k nejlepším brankářům v play-off. Třinci vychytal několik titulů v řadě, letos ale jeho kouzlo odčarovala Sparta. Oceláři vypadli ve čtvrtfinále a Ondřej Kacetl se tak přesunul k reprezentaci. Má 34 let, premiéru v národním týmu si odbyl až v tomto ročníku. Vydrží ve výběru až do MS?

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia