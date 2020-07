Boj o Adama Hložka. Podívejte se, které evropské velkokluby nyní lákají hvězdu Sparty

Adam Hložek je v kurzu. Okolo sedmnáctiletého mladíka z Letné už nějaký čas krouží přední kluby ze zahraničí, které jej vábí do svých řad. Podle různých portálů se o Hložka v současné době zajímají dokonce čtyři evropské velkokluby. Které to jsou? To se dozvíte v následujících kapitolách. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Borussia Dortmund Dres Borussie dříve oblékali Patrik Berger, Tomáš Rosický a Jan Koller. Dortmund poté údajně lákal také Václava Kadlece nebo Tomáše Kalase, žádný další z Čechů už ale do elitního bundesligového klubu nezamířil. To by se však brzy mohlo změnit. Borussia, která v letošním ročníku skončila druhá za suverénním Bayernem, je totiž údajně jedním ze zájemců o Hložkovy služby. Foto: Beranek / CNC / Profimedia

Chelsea FC Hložek má kvality na to, aby se jednou prosadil i v Premier League. A kdo ví, možná do Anglie odejde dříve, než se čekalo. Údajně okolo něj totiž krouží Chelsea, která už z Lipska přivedla Tima Wernera. Důležitou roli ve vyjednávání by mohl sehrát i sportovní ředitel Blues Petr Čech. Foto: Martin Sekanina / CNC / Profimedia

RB Lipsko Největším favoritem na zisk Hložkových služeb je v současné době Lipsko, které hledá náhradu za kanonýra Wernera. Dres třetího týmu bundesligové tabulky navíc obléká Patrik Schick, jehož, stejně jako Hložka, zastupuje agent Pavel Paska. Samotný Hložek by údajně hrál za Lipsko velmi rád. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia