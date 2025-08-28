Boháči ze zámoří. Takto by vypadala nejlépe placená česká pětka s gólmanem v nadcházející sezoně NHL

Mezi absolutně nejlépe zaplacenými hokejisty v NHL momentálně najdeme i české borce. Tuzemští hráči v zámoří si zkrátka vydělávají slušné peníze.
Někteří Češi patří v NHL mezi nejlépe ohodnocené hráče v týmech, kde působí. Kdybychom vytvořili pětku s gólmanem a na jednotlivé posty zařadili hokejisty s nejvyšším platem mezi tuzemskými borci v zámoří během nadcházející sezony, vypadala by tak, jak ji prezentují následující kapitoly.
Brankář: Lukáš Dostál (Anaheim Ducks) – 6,5 milionu dolarů
V roce 2019 si během slavnostního večera Zlatá hokejka přišel pro ocenění v kategorii juniorů gólman Lukáš Dostál, který zazářil na mistrovství světa dvacítek, kde měl nejlepší procentuální úspěšnost zákroků. Vytvořil si také slušnou pozici ve finské lize, kde byl nejprve v sezoně 2018/19 na hostování z brněnské Komety v klubu Ilves. Tam také chytal v dalším ročníku, než zamířil do zámoří, kde zpočátku působil ve farmářském celku v soutěži AHL.
Z Finska odcházel s oceněním pro nejlepšího brankáře nejvyšší soutěže za sezonu 2019/20. Talentovaného českého brankáře si pojistil v draftu v roce 2018 Anaheim a Ducks mu dali v ročníku 2021/22 první šanci nakouknout do NHL. I když o jeho talentu nikdo nepochyboval, přece jen překvapil experty i fanoušky tím, jak rychle se propracoval mezi nejlepší brankáře v NHL.
Na začátku minulé sezony, kdy byl jeho parťák John Gibson ze zdravotních důvodů mimo hru, dokázal mnohokrát podržet mužstvo a ukázal, že je už mentálně zralý na velké zápasy. Aktuálně pětadvacetiletý borec ohromuje skvělým čtením hry, pohyblivostí a rychlými reakcemi. Na začátku prázdnin mu vypršela nováčkovská smlouva, ale velmi rychle podepsal nový, pětiletý, kontrakt, který z něho dělá nejlépe placeného českého brankáře v NHL.
Obránce: Filip Hronek (Vancouver Canucks) – 9 milionů dolarů
Když se mluví o největších současných českých defenzivních talentech, většinou se skloňuje jméno Filipa Hronka. Odchovanec královéhradeckého hokeje byl v roce 2016 draftován ve druhém kole Detroitem, následně odešel do zámoří, kde nejdříve působil v juniorské lize OHL v celku Saginaw Spirit, kde předváděl vynikající výkony a následně zamířil do farmářského mužstva Grand Rapids Griffins v soutěži AHL.
Premiéru v NHL si odbyl v sezoně 2018/19, v níž naskočil do 46 zápasů a nasbíral 23 bodů (5+18). Pak zazářil na mistrovství světa, kde se stal nejproduktivnějším zadákem, byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje a dostal se do All-Star týmu. Poté už byl pevnou součástí kádru Red Wings.
Předloni na jaře byl vyměněn do Vancouveru, trápily ho však zdravotní problémy a moc toho nenahrál. Do ročníku 2023/24 ovšem naskočil ve velkém stylu a pro Canucks byl naprosto nepostradatelným hráčem, což v kanadském klubu dokázali ocenit tím, že mu nabídli k podpisu osmiletý kontrakt, který mu v nadcházející sezoně zajišťuje příjem ve výši devíti milionů dolarů.
Obránce: Radko Gudas (Anaheim Ducks) – 4 miliony dolarů
Český obránce Radko Gudas byl draftován ve třetím kole v roce 2010 Tampou Bay. Floridský klub si talentovaného mladíka vybral pro jeho fyzický způsob hry. V dresu s bleskem na prsou strávil necelé tři sezony, dal pouhých sedm gólů, ale zapsal si do statistik mnohonásobně víc tvrdých hitů. Od sezony 2015/16 rozdával rány v barvách Letců z Philadelphie, pak ve Washingtonu a od ročníku 2020/21 válcoval soupeře v dresu Floridy.
Za Panthers odehrál 240 střetnutí a nasbíral 268 trestných minut, což z něho dělá nejvylučovanějšího českého hráče v historii klubu. Zároveň je ale se 43 asistencemi také nejlepším tuzemských nahrávačem mezi zadáky. Předloni v létě se ale vydal na další štaci a zakotvil v Anaheimu, kde má podepsaný kontrakt do roku 2026 a od minulé sezony je kapitánem mužstva.
Pravé křídlo: David Pastrňák (Boston Bruins) – 12,5 milionu dolarů
David Pastrňák je pravděpodobně tím nejlepším výběrem Bostonu v draftech od roku 2000. Český útočník se stal ofenzivním esem Bruins a jednou z největších osobností NHL. S písmenem „B“ na hrudi odkroutil už jedenáct sezon a drží si průměr více než jednoho bodu na utkání.
Havířovský odchovanec má v klubu podepsanou smlouvu do roku 2031, která mu zajišťuje průměrný plat 11,25 milionu dolarů za sezonu a dělá z něj jednoho z nejlépe placených hráčů v NHL. V minulém ročníku mu přistálo na účtu 13 milionů dolarů, v tom nadcházejícím si vydělá o půl milionu dolarů méně.
Centr: Tomáš Hertl (Vegas Golden Knights) – 10 milionů dolarů
Do elitní zámořské ligy vlétl Tomáš Hertl v sezoně 2013/14 skvěle a nebýt zranění, kvůli kterému přišel také o olympiádu v Soči, mohl se stát nejlepším nováčkem roku. V NHL už kroutí dvanáctou sezonu. Během té minulé se poprvé stěhoval do jiného týmu. Zamířil do Las Vegas, ale San Jose opouštěl jako klubová legenda.
Šestkrát si zahrál v play-off NHL a velmi blízko byl k zisku Stanley Cupu v roce 2016, ale Sharks tehdy prohráli finálovou sérii s Pittsburghem 2:4. Současnou osmiletou smlouvu podepsal v roce 2022 a udělala z něj jednoho z nejlépe placených hokejistů v elitní zámořské lize. V příští sezoně mu zajišťuje příjem ve výši rovných deseti milionů dolarů.
Levé křídlo: Ondřej Palát (New Jersey Devils) – 4,95 milionu dolarů
V první polovině sezony 2013/14 byl za jednoho z favoritů na zisk Calder Trophy pro nejlepšího nováčka považován Tomáš Hertl. Toho ale na nějakou dobu vyřadilo ze hry nepříjemné zranění, takže o šanci přišel. Přesto mohla trofej poprvé putovat do České republiky. Zásluhu na tom měl hráč Tampy Bay Ondřej Palát.
Šikovný útočník, který debutoval v soutěži v ročníku 2012/13, posbíral v následující sezoně, která pro něho byla oficiálně premiérovou, v 81 duelech 59 (23+36) kanadských bodů, byl druhým nejproduktivnějším nováčkem a pomohl Lightning do play-off. Sezonu snů však prestižním oceněním nezavršil. Calder Trophy získal Nathan MacKinnon z Colorada.
Palát však tehdy jasně naznačil, že i když byl draftován až v sedmém kole na začátku třetí stovky celkového pořadí, je nutné s ním počítat. V průběhu dalších let byl nepostradatelnou součástí mužstva a jednou z jeho opor. Než v létě 2022 poprvé změnil dres a zamířil do New Jersey, významnou měrou pomohl Bleskům během deseti sezon dvakrát ke Stanley Cupu. Současná smlouva mu zajišťuje do konce sezony 2026/27 průměrný příjem ve výši šesti milionů dolarů ročně, v příštím ročníku však přistane na jeho účtu necelých pět milionů.
