Boháči. 5 gólmanů z NHL, kteří si v aktuální sezoně vydělají nejvíc peněz

4. – 5. Matt Murray (Toronto Maple Leafs) – 8 milionů dolarů

Do NHL Matt Murray poprvé nakoukl v ročníku 2015/16 a v základní části odchytal 13 utkání. Ohromil nízkým průměrem inkasovaných gólů na zápas (2) i úspěšností zákroků (93 %). Nikdo však asi nečekal, že by mohl coby nováček táhnout tým i ve vyřazovacích bojích. Nakonec v play-off zvládl 21 střetnutí a dovedl Tučňáky se Stanley Cupu. V další sezoně už byl jedničkou mezi tyčemi a na konci sezony zvedl nad hlavu nejcennější hokejovou trofej znovu. Murray není žádný svalovec, ale snad právě proto je nesmírně rychlý a flexibilní. V minulých letech však neprožíval nejlepší období. Po odchodu do Ottawy se trápil a o moc lepší to nebylo ani po výměně do Toronta. Momentálně je na marodce po operaci kyčle a vypadá to, že v aktuálním ročníku se na ledě vůbec neobjeví.