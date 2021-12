Boháči. 12 gólmanů z NHL, kteří si v aktuální sezoně vydělají nejvíc peněz

O úspěchu či neúspěchu všech týmů v NHL z velké míry rozhodují gólmani. Ve fotogalerii najdete tucet borců s maskou, kteří si v aktuálním ročníku vydělají nejvíc peněz. Každému z nich připluje na bankovní účet alespoň pět milionů dolarů.

10. – 12. Philipp Grubauer (Německo) Klub: Seattle Kraken

Věk: 30 let

Bilance v sezoně 2021/22: 23 zápasů – průměr 3,29 inkasovaných gólů na zápas, 88,2 % úspěšných zásahů

Délka kontraktu: 6 let (do roku 2027)

Plat v sezoně 2021/22: 5 milionů dolarů Foto: Profimedia.cz

10. – 12. Elvis Merzlikins (Lotyšsko) Klub: Columbus Blue Jackets

Věk: 27 let

Bilance v sezoně 2021/22: 19 zápasů – průměr 3,06 inkasovaných gólů na zápas, 91,1 % úspěšných zásahů

Délka kontraktu: 2 roky (do roku 2022)

Plat v sezoně 2021/22: 5 milionů dolarů Foto: Profimedia.cz

10. – 12. Robin Lehner (Švédsko) Klub: Vegas Golden Knights

Věk: 30 let

Bilance v sezoně 2021/22: 24 zápasů – průměr 3,03 inkasovaných gólů na zápas, 90,5 % úspěšných zásahů

Délka kontraktu: 5 let (do roku 2025)

Plat v sezoně 2021/22: 5 milionů dolarů Foto: Profimedia.cz

9. Darcy Kuemper (Kanada) Klub: Colorado Avalanche

Věk: 31 let

Bilance v sezoně 2021/22: 19 zápasů – průměr 2,77 inkasovaných gólů na zápas, 90,7 % úspěšných zásahů

Délka kontraktu: 2 roky (do roku 2022)

Plat v sezoně 2021/22: 5,5 milionu dolarů Foto: Profimedia.cz

6. – 8. Semjon Varlamov (Rusko) Klub: New York Islanders

Věk: 33 let

Bilance v sezoně 2021/22: 8 zápasů – průměr 2,99 inkasovaných gólů na zápas, 90 % úspěšných zásahů

Délka kontraktu: 4 roky (do roku 2023)

Plat v sezoně 2021/22: 6 milionů dolarů Foto: Profimedia.cz

6. – 8. Marc-André Fleury (Kanada) Klub: Chicago Blackhawks

Věk: 37 let

Bilance v sezoně 2021/22: 20 zápasů – průměr 2,85 inkasovaných gólů na zápas, 91,3 % úspěšných zásahů

Délka kontraktu: 3 roky (do roku 2022)

Plat v sezoně 2021/22: 6 milionů dolarů Foto: Profimedia.cz

6. – 8. Matt Murray (Kanada) Klub: Ottawa Senators

Věk: 27 let

Bilance v sezoně 2021/22: 6 zápasů – průměr 3,27 inkasovaných gólů na zápas, 89 % úspěšných zásahů

Délka kontraktu: 4 roky (do roku 2024)

Plat v sezoně 2021/22: 6 milionů dolarů Foto: Profimedia.cz

5. John Gibson (USA) Klub: Anaheim Ducks

Věk: 28 let

Bilance v sezoně 2021/22: 23 zápasů – průměr 2,71 inkasovaných gólů na zápas, 91,3 % úspěšných zásahů

Délka kontraktu: 8 let (do roku 2027)

Plat v sezoně 2021/22: 6,4 milionu dolarů Foto: Profimedia.cz

4. Connor Hellebuyck (USA) Klub: Winnipeg Jets

Věk: 28 let

Bilance v sezoně 2021/22: 24 zápasů – průměr 2,69 inkasovaných gólů na zápas, 91,6 % úspěšných zásahů

Délka kontraktu: 6 let (do roku 2024)

Plat v sezoně 2021/22: 7,5 milionu dolarů Foto: Profimedia.cz

3. Andrej Vasilevskij (Rusko) Klub: Tampa Bay Lightning

Věk: 27 let

Bilance v sezoně 2021/22: 23 zápasů – průměr 2,1 inkasovaných gólů na zápas, 92,8 % úspěšných zásahů

Délka kontraktu: 8 let (do roku 2028)

Plat v sezoně 2021/22: 11 milionů dolarů Foto: Profimedia.cz

2. Sergej Bobrovskij (Rusko) Klub: Florida Pantgers

Věk: 33 let

Bilance v sezoně 2021/22: 19 zápasů – průměr 2,46 inkasovaných gólů na zápas, 91,7 % úspěšných zásahů

Délka kontraktu: 7 let (do roku 2026)

Plat v sezoně 2021/22: 12 milionů dolarů Foto: Profimedia.cz