Blyštivé klenoty. Toto je 5 nejdražších fotbalistů v německé Bundeslize

Kimmichův výkonnostní růst během uplynulých let byl obdivuhodný a dnes už si fanoušci Bayernu nedokážou představit, že by na hřišti mohl chybět. Skvěle dokáže číst hru, vyzařuje z něho sebevědomí a obrovský elán. Podle některých fotbalových expertů připomíná legendárního Matthiase Sammera. V aktuální sezoně Bundesligy má na kontě jedenáct zápasů, jeden gól a tři nahrávky, další dvě asistence zaznamenal v pěti duelech Ligy mistrů.

Sedmadvacetiletý Němec Leroy Sané je jedním z důvodů, proč v aktuální sezoně (opět) bojuje Bayern Mnichov o německý ligový titul a proč by nemusel být bez šancí na úspěch ani v Lize mistrů. Útočník, jehož přivedl v roce 2016 do Manchesteru City manažer Pep Guardiola za téměř padesát milionů liber ze Schalke 04, se v létě roku 2020 vrátil za 60 milionů eur zpátky do Německa a upsal se na pět let Bayernu. Nyní kroutí v Allianz Areně čtvrtou sezonu a je oporou mnichovského týmu. Ve 13 ligových zápasech aktuální sezony nastřílel osm gólů a přidal k nim sedm asistencí.

Experti, kteří jeho herní styl přirovnávají k někdejší německé hvězdě Jürgenovi Klinsmannovi, už na začátku jeho kariéry tvrdili, že z něho roste superstar světového fotbalu. A měli pravdu. Je radost ho sledovat na hřišti, protože každé utkání odehraje se stoprocentním zápalem a nasazením. Platí to i po jeho přestupu do Německa. Góly střílí s chutí i v novém prostředí. Ve 13 bundesligových zápasech se trefil už osmnáctkrát, k tomu zaznamenal ještě pět asistencí.

1. – 2. Jamal Musiala (Bayern Mnichov) – 110 milionů eur

Jamal Musiala se narodil ve Stuttgartu. Matka je Němka, otec Nigerijec. Když mu bylo sedm let, rodina se přestěhovala do Anglie a malý Jamal nastoupil do akademie Chelsea. Tam se fotbalové vzdělával osm let, ale v roce 2019 činovníci londýnského klubu usoudili, že není dost fyzicky silný na ostrovní fotbal a pustili ho do Bayernu. Nyní tohoto rozhodnutí možná litují.

V červnu roku 2020 se Musiala stal historicky nejmladším hráčem mnichovského velkoklubu, který nastoupil do bundesligového utkání. Bylo mu 17 let a 115 dní. O něco později se stal nejmladším střelcem klubu.

Akcie talentovaného teenagera na fotbalovém trhu raketově rostou. Bývalý trenér rezervního celku Bayernu o něm před lety prohlásil, že je to hráč „ledově chladný a soustředěný“. Musiala je vysoký a hubený. Postavou připomíná Dele Alliho. Má výbornou techniku a ďábelskou pravou nohu, je skvělým kanonýrem.

Když šlo o jeho reprezentační budoucnost, vybíral mezi Anglií a Německem a zvolil zemi, v níž se narodil. V mládežnických týmech však vyzkoušel obě varianty. Jeho aktuální tržní cena podle portálu TransferMarkt činí 110 milionů eur.

