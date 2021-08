Blíží se start Bundesligy. Podívejte se, kolik stojí 6 českých fotbalistů, kteří působí mezi německou elitou

Marek Suchý skončil v Augsburgu a v Bundeslize už nepůsobí ani Theodor Gebre Selassie s Jiřím Pavlenkou, kteří nedokázali zabránit sestupu Brém. V novém ročníku elitní německé soutěže by se však mělo představit šest dalších českých fotbalistů. Jejich jména a tržní ceny podle portálu transfermarkt.de najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Jan Morávek (FC Augsburg) - 500 tis. eur Jednatřicetiletý záložník je v Augsburgu už od roku 2012, kdy do klubu přišel ze Schalke. Mohlo by se zdát, že má pevnou pozici, jenže tomu tak úplně není. Jana Morávka totiž provází časté zdravotní problémy, kvůli nimž jeho kariéra nenabrala takový směr, jaký by si přál. V loňském ročníku bývalý záložník Bohemians zasáhl jen do pěti bundesligových zápasů a je otázkou, kolik prostoru dostane letos. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Ostrák (1. FC Köln) - 750 tis. eur Rodák z Frýdku-Místku si ještě německou Bundesligu nevyzkoušel, to by se letos ale mohlo změnit. Jednadvacetiletý záložník byl v loňské sezoně na hostování v Karviné a odehrál velmi dobrý ročník. Nakoukl do reprezentace lvíčat a dokonce se dostal na radar Plzně a Baníku. Tomáš Ostrák se ale vrátil do svého Kolína nad Rýnem a zatím se udržel v prvním týmu. Dočká se i bundesligové premiéry? Foto: Profimedia.cz

Tomáš Koubek (FC Augsburg) - 1,5 mil. eur Společně s Morávkem působí v Augsburgu, ovšem ani jeho pozice není bůhvíjak dobrá. Během svého premiérového bundesligového ročníku odchytal ještě 24 duelů, jenže v loňské sezoně se do brány Augsburgu nedostal ani jednou. Tomáš Koubek vypadl i z reprezentace, nakonec se ale dostal na EURO, kam odjel po zranění Pavlenky a neúčasti Koláře jako trojka. Budoucnost osmadvacetiletého českého gólmana, který do Německa odešel v roce 2019 z Rennes, je nejistá. Foto: Profimedia.cz

Vladimír Darida (Hertha BSC) - 3,5 mil. eur Na nedávném EURU byl kapitánem českého týmu, po šampionátu se ale s reprezentací nečekaně rozloučil a nyní už se tak soustředí jen na klubovou kariéru. Vladimír Darida je od roku 2015 hráčem Herthy, do které odešel z Freiburgu. V klubu má dobrou pozici, loni zasáhl do 27 zápasů, ve kterých dal jeden gól a přidal šest nahrávek. Dříve se však spekulovalo o jeho možném odchodu do Slavie a Daridovo jméno bývalo spojováno také s Realem Madrid nebo Bayernem Mnichov. Třicetiletý záložník však na podzim podepsal novou smlouvu v Berlíně. Foto: Profimedia.cz

Pavel Kadeřábek (TSG Hoffenheim) - 8 mil. eur V reprezentaci sice o svou pozici přišel, v Hoffenheimu je ale stále jedním z pilířů základní sestavy. Devětadvacetiletý Pavel Kadeřábek patří k oporám zadních řad silného bundesligového celku, ve kterém se chystá už na svou sedmou sezonu. Měl už několik nabídek na odchod jinam, Pavlu Kadeřábkovi se ale z Hoffenheimu nikam nechce. Foto: Profimedia.cz