Bílí Tygři staví silný tým. Toto je 5 posil, které v létě přišly do Liberce

Z Liberce po minulé sezoně odešli mimo jiné útočníci Jakub Rychlovský, Adam Najman a Jan Šír, brankář Dávid Hrenák či obránci Ian McCoshen a Ronald Knot. Kluboví manažeři ale nezaháleli a dosud přivedli na sever Čech pětici borců, kteří by měli zacelit díru po hráčích, jež zmizeli ze soupisky. Tyto (staro)nové Bílé Tygry najdete v následujících kapitolách.

Radim Šimek (obránce) – 31 let

Obránce Radim Šimek nebyl nikdy draftován do NHL, ale zájem zámořských skautů si získal svými výkony v české extralize a v reprezentačním dresu. Odchovanec Benátek nad Jizerou hokejově vyzrával v Liberci. Bílým Tygrům v roce 2016 pomohl k extraligovému titulu a zároveň získal ocenění pro nejužitečnějšího hráče play-off. Kromě toho se stal dvakrát v kariéře nejlépe střílejícím bekem.

Kontrakt v San Jose podepsal po mistrovství světa v roce 2017 a Žralokům se původně upsal na jednu sezonu. Strávil ji sice celou ve farmářském celku, ale svými výkony si zajistil prodloužení kontraktu o dva roky. V následujícím ročníku si odbyl premiéru v NHL a jeho hvězda začala pomalu stoupat vzhůru, jenže pak přišlo zranění kolena a Šimek ztratil polovinu sezony. Přesto nad ním v Kalifornii nezlomili hokejku a v roce 2020 mu nabídli k podpisu čtyřletou smlouvu na devět milionů dolarů. Jejího vypršení se však už dočkal jako hráč Detroitu, kam byl vyměněn letos v březnu. Celou sezonu odehrál ve farmářských týmech v AHL. Očekávalo se, že se v létě vrátí zpět do Evropy, a to se také stalo. Liberci se upsal do roku 2027.

Foto: Profimedia.cz