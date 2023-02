Bílá místa na mapě NHL. 6 klubů, ve kterých nikdy nechytal český gólman

Člověk by čekal, že proslulá česká brankářská škola si během uplynulých desetiletí prošlapala cestu do všech klubů v NHL. Není to ale pravda. Z 32 celků v NHL v šesti nikdy nechytal tuzemský gólman. Nejvíce Čechů v masce se objevilo ve Philadelphii – tři. Stejný počet brankářů bychom našli, i kdybychom dali dohromady Atlantu a přímého pokračovatele tohoto klubu, tedy Winnipeg. Ve kterých klubech se však nikdy neobjevil v soutěžním utkání žádný český strážce klece a kdo do nich měl (nebo má) nejblíže, na to odpovídají následující kapitoly.

Edmonton Oilers

Miroslav Svoboda mohl být prvním českým gólmanem v Edmontonu Oilers, ale nestalo se tak. Své kvality momentálně předvádí v dresu Plzně, kde působil i před odchodem do zámoří, kde bojoval o šanci v NHL. (Foto: Profimedia.cz) Zřejmě nejblíže k tomu, aby se postavil do branky Edmontonu Oilers, byl Miroslav Svoboda. Vsetínský odchovanec byl totiž jako jediný tuzemský gólman v historii tohoto kanadského klubu vybrán v draftu, a to v roce 2015 jako 208. hráč v celkovém pořadí. Nejspíš ale celkem reálně zhodnotil svoje šance na prosazení v zámoří a zůstal na domácích kluzištích. Štěstí za oceánem zkusil až v sezoně 2018/19, to už ale jeho práva vlastnil Nashville, neprosadil se však a vrátil se do Evropy. Poslední dvě sezony strávil ve Vítkovicích.

Minnesota Wild

Velmi blízko startu v dresu Minnesoty v NHL byl brankář Miroslav Kopřiva, ale nakonec se nedočkal. Po návratu domů chytal mimo jiné také za pražskou Slavii. (Foto: Profimedia.cz) Minnesota Wild působí v NHL od přelomu tisíciletí a od té doby klub draftoval pět českých hokejistů. A skoro polovina z tohoto počtu byli brankáři. V roce 2003 to byl v šestém kole Miroslav Kopřiva a před šesti lety ve čtvrtém kole Aleš Stezka. Kopřiva byl dokonce několikrát povolán k prvnímu týmu a byl opravdu blizoučko ke startu v NHL, ale ani jednou z toho nic nebylo. Po necelých třech letech marných bojů o šanci to vzdal a vrátil se do vlasti. Aleš Stezka si také vyzkoušel, jak se hraje hokej v zámoří. Dvě sezony působil v soutěži USHL, po návratu domů se upsal na dva roky Liberci. Bílí Tygři ho však záhy „vyhostili“ do Benátek nad Jizerou. Pak hostoval v Chomutově a v Ústí nad Labem, poslední dvě sezony je hráčem Letňan.

Seattle Kraken

V dresu Seattlu se během necelých dvou sezon zatím objevili čtyři brankáři. Jedním z nich je Kanaďan Martin Jones, který v aktuálním ročníku odchytal nejvíc utkání. (Foto: Profimedia.cz) Krakeni ze Seattlu jsou na mapě NHL nejčerstvějším nováčkem. Klub ze severozápadu Spojených států kroutí v elitní lize teprve druhou sezonu a jeho dres neoblékl žádný český hráč. Ani v draftech si zatím žádného nevybral, takže nejreálnější šancí, že se v jeho barvách objeví nějaký tuzemský brankář, představuje nějaký trejd. Jak dlouho bude asi trvat, než se tak stane?

Tampa Bay Lightning

Rus Andrej Vasilevskij je brankářskou jedničkou Tampy Bay a jedním z nejlepších světových gólmanů současnosti. Hned tak místo sebe do branky Lightning někoho nepustí. (Foto: Profimedia.cz) Tampa Bay se stala prvním klubem, jenž udělal jedničku draftu z českého hokejisty. Od svého vstupu do NHL si však Blesky vytáhly z osudí v každoročních výběrech největších talentů z celého světa jen dva tuzemské gólmany. Sedm let poté, co si Lightning jako prvního borce vybrali Romana Hamrlíka – v roce 1999 - si pojistili v pátém kole odchovance pražské Slavie Michala Láníčka. Talentovaný brankář strávil dva roky v nižších zámořských ligách, ale šance v NHL se nedočkal, a tak se vrátil domů a kariéru strávil v nižších soutěžích ve své domovině. Loni sáhla Tampa Bay po Nicku Malíkovi, který by se jednou mohl stát prvním Čechem v brance klubu.

Vancouver Canucks

Lukáš Mensator je jedním ze dvou českých brankářů, které v minulosti draftoval Vancouver. Žádný však nedostal v NHL šanci. (Foto: Profimedia.cz) Vancouver si během uplynulých let vybral v draftech dva mladé české talenty v maskách. Ani jeden ale nedostal na západním pobřeží Kanady šanci zahrát si v NHL. V roce 2002 sáhli Canucks ve třetím kole po Lukáši Mensatorovi. Bronzový medailista z mistrovství světa hráčů do 18 let a český šampion, který dovedl v roce 2009 k titulu Karlovy Vary, působil dva roky v zámořské juniorské lize OHL, pak to ale za Atlantikem zabalil a vydal se domů. Nevyšlo to. 6 dobrých českých gólmanů, kteří prošli draftem, ale v NHL si nikdy nezachytali Před 12 lety – bylo to opět ve třetím kole draftu - si Vancouver vybral dalšího českého gólmana spojeného s Karlovými Vary – Davida Honzíka. Talentovaný mladík strávil za oceánem tři roky v juniorské lize QMJHL, ale také on se následně vrátil do vlasti. Od té doby vystřídal řadu klubů a momentálně působí v Trenčíně.