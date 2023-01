Bez fanfár. 5 hráčů Sparty, kteří v minulých dnech a měsících odešli v tichosti do zahraničí

Sparta v létě prodala za velké peníze Adama Hložka do Leverkusenu, miliony vydělala i na Dávidu Hanckovi, jenž si plácl s Feyenoordem. Z Letné během minulých dnů a měsíců odešlo do zahraničí i dalších pět hráčů. Ale tak nějak bez fanfár – po konci smlouvy nebo coby nepotřební na hostování. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Osmadvacetiletý slovenský gólman vstoupil do sezony coby sparťanská jednička, po příchodu Matěje Kováře ale usedl mezi náhradníky. Bylo jasné, že se do hry nedostane, a tak v zimě zamířil na hostování do Polska. Dříve se dobře prezentoval v Rakówě, teď se stal posilou Poznaně.

Lukáš Štetina

Jednatřicetiletý slovenský stoper přišel do Sparty z Dukly. Na Letné zažíval období úspěšná, kdy patřil do základní sestavy, ale i těžké časy, během nichž byl na odstřel. Nakonec ve Spartě vydržel až do konce kontraktu a v létě odešel coby náhrada za Martina Škrtela do Trnavy.

Foto: Profimedia.cz