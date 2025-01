Berani vládnou Maxa lize. 5 hráčů, kteří mohou vrátit Zlín mezi elitu

Pětadvacetiletý Daniel Huf se začal ve Zlíně prosazovat už v extralize. Stal se pevnou jedničkou týmu a jednou z opor Beranů. Platí to i v tomto ročníku, po 21 odchytaných zápasech se pyšní 93,75% úspěšností zákroků a v průměru na utkání inkasuje jen 1,7 gólu. Skvělá čísla.

Finský obránce, který prošel i mládežnickými výběry Suomi, dlouho nastupoval v elitní finské soutěži. V roce 2022 vyrazil do Rakouska a minulou sezonu už odehrál ve Zlíně. Dařilo se mu, celkově posbíral 27 bodů a zařadil se k oporám týmu. Mezi ty patří i nyní, se 17 (4+13) body je zatím nejproduktivnějším bekem Zlína.

Lukáš Válek

Lukáš Válek hrál řadu let za Litvínov. Nastupoval taky za Litoměřice nebo Most a v létě se přesunul do Zlína. V Baťově městě se mu daří na výbornou, na kontě má sedm branek, 21 asistencí a je nejproduktivnějším hráčem týmu. Sázka na třicetiletého forvarda se klubu vyplácí.

