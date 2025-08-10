Berani chtějí zpátky mezi elitu. 7 posil, které mají vrátit Zlín do extraligy

Někdejší tradiční účastník extraligy ze Zlína se v uplynulých třech sezonách marně pokoušel o návrat do nejvyšší soutěže. Další pokus o průnik mezi českou hokejovou elitu jej čeká v nadcházející sezoně, před kterou už klub z Baťova města získal několik posil.
Pokud někdo počítal s rychlým návratem Beranů do nejvyšší soutěže, spletl se. Systém je nastaven tak, že do extraligy je téměř nemožné postoupit sportovní cestou. Vysílený účastník (ze zbytečných) vyřazovacích bojů v druhé nejvyšší soutěži, často bez řady zraněných hráčů, bude v barážovém souboji s odpočatým a připraveným soupeřem z extraligy vždycky jen outsiderem. O tom se už Zlínští v minulých letech přesvědčili.
Přesto ve valašském klubu touží po návratu mezi elitu. Pomoci by s tím mělo sedm posil, které Berani před novým ročníkem získali. Najdete je v následujících kapitolách.
Pokračování 2 / 8
Tomáš Vracovský (útočník) – 27 let
Kluby v sezoně 2024/25: Baník Sokolov, Energie Karlovy Vary
Bilance v sezoně 2024/25 v Sokolově: 47 zápasů – 34 bodů (12+22), 2 zápasy v play-off – 0 bodů
Přestože útočník Tomáš Vracovský odehrál během čtyř sezon 52 extraligových zápasů, především v dresu mateřské Plzně, jeho doménou je prvoligová soutěž, v níž už nasbíral přes 230 startů. V ročníku 2018/19 pomohl Baníku k postupu ze třetí ligy a od té doby je mu věrný. Vítěz juniorské extraligy z roku 2017 byl v hledáčku Zlína už v průběhu minulé sezony, v níž kromě Sokolova nastoupil ve třech zápasech i za extraligové Karlovy Vary.
„Tomáše jsme sledovali delší dobu. Je to silový hráč v ideálním věku, dokáže dobře zakončovat a má hodně zkušeností s Maxa ligou. Zároveň se jedná o praváka, který nám v minulé sezoně chyběl,“ okomentoval podpis sedmadvacetiletého hráče sportovní manažer Jan Srdínko pro klubový web.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 3 / 8
Tomáš Hanousek (obránce) – 27 let
Klub v sezoně 2024/25: Rytíři Kladno
Bilance v sezoně 2024/25: 50 zápasů – 11 bodů (2+9)
Do 15 let se obránce Tomáš Hanousek hokejově vzdělával v Kralupech nad Vltavou, pak ale nabral směr na sever a zakotvil ve Švédsku. Čtyři roky pak strávil v mládežnických výběrech klubu Södertälje. Když se před sezonou 2017/18 vrátil do vlasti, zahrál si epizodně za Znojemské Orly v lize EBEL a zamířil do Liberce. V dresu Bílých Tygrů odehrál debutový ročník v extralize (2018/19) a pak ještě dva další.
V roce 2021 odešel do Karlových Varů a následně se stal hráčem Mladé Boleslavi, za kterou ale odehrál v sezoně 2022/23 jen pět utkání, jinak hostoval v pardubickém B týmu a ve Slavii. Po nesmírně vydařeném ročníku 2023/24 v dresu Prostějova se upsal loni v létě Kladnu. Za Rytíře nastupoval pravidelně, ale před nadcházející sezonou se vrátil do druhé nejvyšší soutěže a na rok podepsal smlouvu ve Zlíně.
„Tomáš je hráč s výborným bruslením a střelou, zároveň má extraligové zkušenosti. O jeho služby jsme měli zájem už když působil v Prostějově, kde patřil mezi nejlepší obránce soutěže a jsem rád, že bude příští rok hrát u nás,“ uvedl pro klubový web sportovní manažer Jan Srdínko.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 4 / 8
Jan Štibingr (obránce) – 25 let
Kluby v sezoně 2024/25: Sparta Praha, Stadion Litoměřice
Bilance v sezoně 2024/25 v Litoměřicích: 42 zápasů – 15 bodů (1+14), 1 zápas v play-off – 1 bod (0+1)
Odchovanec pražské Slavie Jan Štibingr byl v minulé sezoně hráčem Sparty, ale v dresu holešovického klubu odehrál jen jedno utkání. Jeho místem působení byly Litoměřice, kde patřil k pilířům defenzívy. Nevysoký zadák (178 cm) si dříve zahrál v extralize v barvách Liberce, kde strávil tři sezony, a v ročníku 2023/24 patřil do kádru Mladé Boleslavi. Po borci, který má zkušenosti ze zámořských mládežnických soutěží, sáhl před příští sezonou Zlín. Berani dali pětadvacetiletému bekovi k podpisu jednoletý kontrakt.
„Jde o velice spolehlivého obránce v ideálním věku a s extraligovým potenciálem. Minulou sezonu měl velice povedenou a doufáme, že na ni naváže i v dresu Beranů,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel zlínského klubu Jan Srdínko.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 5 / 8
Robert Říčka (útočník) – 36 let
Kluby v sezoně 2024/25: Kometa Brno, HC Vítkovice
Souhrnná bilance v sezoně 2024/25: 48 zápasů – 10 bodů (5+5), 5 zápasů v play-off – 2 body (1+1)
Mezi lety 2014 a 2017 odehrál útočník Robert Říčka za tehdy extraligový Zlín 150 zápasů a dalších dvacet přidal v play-off. V té době byl hráčem Havířova a v klubu byl na hostování. Následně odešel do Sparty, se kterou spojil svůj hokejový život na čtyři roky, další tři sezony byl hráčem Pardubic.
Minulý ročník odstartoval v dresu Brna, ale v jeho průběhu odešel jako hostující hráč do Vítkovic. Nejlepší hokejová léta už má za sebou a nyní se vrací tam, kde na nejvyšší úrovni začínal – do Zlína. S klubem podepsal roční smlouvu a měl by být jednou z největších osobností v kádru Beranů.
„S Robertem přichází obrovská zkušenost do útoku. Je to pracovitý hráč, který má se Zlínem skvělé zkušenosti. My věříme, že se mu podaří navázat na úspěšné extraligové působení a pomoci nám s produktivitou útoku,“ zmínil na adresu (staro)nové posily sportovní ředitel klubu Jan Srdínko.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 6 / 8
Václav Veber (obránce) – 26 let
Klub v sezoně 2024/25: Slavia Praha
Bilance v sezoně 2024/25: 50 zápasů – 11 bodů (4+7)
V osobě Václava Vebera přichází do Zlína slavné hokejové jméno. Jeho otec Jiří hrával v nedalekém Vsetíně, s nímž čtyřikrát v řadě vybojoval extraligový titul. V roce 1996 byl členem zlatého týmu na mistrovství světa ve Vídni.
Václav Veber to k takovým úspěchům zřejmě nedotáhne, přesto jde v otcových stopách, jelikož jako on nastupuje na postu obránce. Kladenský odchovanec, který v dresu Rytířů okusil extraligu, před minulou sezonou odešel do Slavie. Šikovný, defenzívně laděný bek, patřil ke stavebním kamenům pražského týmu a stejné by to mělo být i po jeho příchodu do Zlína, kde podepsal roční smlouvu.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 7 / 8
Marek Čiliak (brankář) – 35 let
Klub v sezoně 2024/25: Marseille
Bilance v sezoně 2024/25: 6 zápasů v základní části – průměr 2,49 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 89,3 %, 6 zápasů v play-off – průměr 2,52 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 93 %
Ještě v dorosteneckém věku odešel slovenský gólman Marek Čiliak v roce 2005 z rodného Zvolena do Brna, kde vyrostl v extraligovou hvězdu. Od sezony 2013/14 byl brankářskou jedničkou Komety, kterou přivedl dvakrát k mistrovskému titulu. V obou sezonách byl výraznou osobností týmu a po právu získal ocenění pro nejlepšího strážce klece v elitní české lize.
Drahomír Kvasnička, Petr Sobol
Uplynulé dva ročníky strávil po odchodu z moravské metropole ve Francii, kde chytal v dresu Marseille. Za sezonu 2023/24 obdržel ocenění Jean Ferrand Trophy pro nejlepšího gólmana ligy. Nyní se vrací opět na Moravu, působit ale bude ve Zlíně, kde podepsal roční kontrakt a měl by krýt záda brankářské jedničce Danielu Hufovi. Dres Beranů neoblékne poprvé, protože v sezoně 2019/20 byl na Valašsku na hostování z Brna a odchytal 19 utkání.
Foto: Profimedia.cz
Pokračování 8 / 8
Samuel Salonen (útočník) – 31 let
Klub v sezoně 2024/25: Bordeaux
Bilance v sezoně 2024/25: 38 zápasů – 32 bodů (13+19), 10 zápasů v play-off – 7 bodů (4+3)
Finský útočník Jesse Paukku, kterého čeká ve Zlíně třetí sezona, bude mít od příštího ročníku v kabině Beranů krajana. Tím bude jednatřicetiletý forvard Samuel Salonen, který přichází z francouzského Bordeaux. V klubu podepsal roční smlouvu a měl by být výraznou posilou ofenzívy.
Rychlé pravé křídlo s šikovnýma rukama odehrálo ve francouzské nejvyšší soutěži během předchozích čtyř sezon 200 utkání, ve kterých si zapsalo do statistik stejný počet bodů. Bilanci téměř jednoho bodu na utkání má i z vyřazovacích bojů.
„Samuela jsme si vytipovali na základě dobrých referencí. Má velmi kvalitní zakončení a výborně se orientuje před brankovištěm, což ukazoval ve francouzské lize. Je to typ hráče, který by nám měl zvýšit efektivitu,“ řekl pro klubový web sportovní manažer Jan Srdínko.
Foto: Profimedia.cz