Berani chtějí rychle zpátky mezi elitu. 5 hráčů, kteří mají Zlín vrátit do extraligy

Libor Kašík

Základem úspěchu je špičkový gólman - a toho Zlín má. V Baťově městě totiž pokračuje Libor Kašík, jenž ve zlínských barvách odchytal nejdelší část kariéry. Během té si sice odskočil do KHL či do Komety a loni i do Finska, teď je ale zpátky doma. Třicetiletý brankář by měl patřit k nejvýraznějším osobnostem celé Chance ligy.

Foto: Profimedia.cz