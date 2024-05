Benfica ani Hoffenheim. 4 kluby, které se zajímaly o Davida Juráska

Bundesligový celek na něj má opci, nevypadá to však, že by Jurásek měl v Německu pokračovat. Které další kluby okolo něj nedávno kroužily? A kdo o něj projevil zájem nyní? Podívejte se.

Marseille okolo Juráska kroužilo už v létě, český reprezentant ale tehdy zamířil do Benfiky. V zimě o něj francouzský celek projevil zájem znovu, Jurásek ovšem odešel do Hoffenheimu. Co se bude dít v létě? Je možné, že se aktuálně sedmý celek Ligue 1 přihlásí do hry o Juráska znovu.

Boloňa FC

V Hoffenheimu Jurásek nezáří, a tak se neočekává, že by na něj klub uplatnil opci. Zájemci o jeho služby se ale najdou. Aktuálně to má být italská Boloňa, která je v tabulce Serie A čtvrtá, jen dva body za Juventusem. Není to tak dávno, co v tomto celku působil Ladislav Krejčí, ten se ale příliš neprosadil. Jurásek by mohl mít větší šanci.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia