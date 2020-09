Bejvávalo. Z Chomutova do zámoří. 6 Pirátů, kteří v minulých letech odešli do NHL

Ondřej Kaše

Čtyřiadvacetiletý útočník Ondřej Kaše se narodil v Kadani, v chomutovském klubu však prošel mládežnickými výběry a v sezoně 2013/14 debutoval v extralize. O rok později posbíral 21 bodů, dalších jedenáct jich přidal v play-off a následně odešel do zámoří. V roce 2014 byl draftován Anaheimem, v jehož barvách hrál až do letošního února, kdy byl vytrejdován do Bostonu. V aktuální sezoně posbíral 24 bodů.

Foto: Profimedia.cz