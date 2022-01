Bejvávalo. Toto jsou 3 Češi, kteří byli dlouhá léta oporami Nashvillu Predators

Pětkrát pokořil padesátibodovou hranici, nejlépe mu vyšla sezona 2011/12, v níž nastřádal 58 (19+39) bodů. S Nashvillem si zahrál sedmkrát i v play-off, „udělal“ v něm celkově 23 bodů, o Stanley Cup ale nikdy nebojoval. V průběhu ročníku 2012/13 zamířil do Washingtonu a zámořskou kariéru ukončil v Arizoně.

Dvojnásobný mistr světa Tomáš Vokoun načal zámořskou kariéru v Montrealu, který ho draftoval v roce 1994, v dresu Canadiens ale odchytal jediný zápas a od sezony 1998/99 se začal zabydlovat v brance Predators. V Nashvillu vydržel až do roku 2007, v týmu měl velmi silnou pozici a několik let byl jasnou jedničkou. V play-off si ale zachytal jen dvakrát a v roce 2007 odešel na Floridu.

Marek Židlický

Marka Židlického draftovali v roce 2001 New York Rangers, jeden z nejlepších českých beků posledních let si ale za tým z Mannhatanu nikdy nezahrál. V NHL debutoval v sezoně 2003/04 a v té době už patřil Nashvillu. Ofenzivně laděný bek vydržel u Predators čtyři roky, během nichž posbíral celkově 181 kanadských bodů a v úvodní sezoně dokonce pokořil padesátibodovou hranici. V roce 2008 zamířil do Minnesoty.

