Bejvávalo. Těchto 7 evropských velkoklubů se v minulosti zajímalo o Tomáše Rosického

V minulosti se psávalo o zájmu řady slavných mančaftů o Tomáše Rosického. Je otázkou, nakolik to byly jen spekulace a kolik z toho byla pravda, zajímavé to ale rozhodně je. Sedm klubů, které údajně českého špílmachra kdysi chtěly, najdete v následujících kapitolách.

Hráčská kariéra Tomáše Rosického je už pár let minulostí, ale není od věci se za ní ohlédnout a trochu si zaspekulovat, „co by bylo, kdyby..." Všechno totiž mohlo být jinak.

Když AC Milán vyhrál v roce 2007 Ligu mistrů, hledal klub někoho, kdo bude doplňovat v záloze brazilského záložníka Kaká. Na San Siru nebyli spokojeni s výkony tehdy jednadvacetiletého Yoanna Gourcuffa, a tak si prý vybrali právě Rosického. „Poté, co jim nevyšly námluvy s Julio Baptistou, se zaměřili na Rosického,“ psal italský list Corriere dello Sport.

Tomáš Rosický do Atlétika Madrid? Toto téma se skloňovalo několikrát. Právě tady působil jeho bratr Jiří a údajně i Tomáše španělský klub lákal. „Zatím se nehodlám k žádným spekulacím vyjadřovat,“ řekl Rosa v roce 2005 pro ČTK. Španělsko prý bylo jeho vysněnou destinací, do Atlétika ale neodešel.

„Přemýšlet začnu až v sobotu večer po posledním zápase podzimní ligy,“ řekl tehdy záložník německého klubu. Z Německa nakonec skutečně odešel, ale až o čtyři roky později a do Arsenalu.

Před lety se v médiích objevila nečekaná zpráva: Rosického chce prý koupit Bayern Mnichov. Herní styl kapitána české reprezentace byl údajně tím, co na něm tehdejší kouč Pep Guardilola obdivoval. I když se o tom psalo po celé Evropě, nakonec zůstalo jen u spekulací.

Inter Milán

V Interu Milán se pokoušelo prosadit několik českých fotbalistů, žádný z nich to ale do prvoligového týmu v Serii A nedotáhl. Na San Siro lákali Pavla Nedvěda a údajně i Tomáše Rosického. Rosa se měl v roce 2007 stát náhradou za Luíse Figa. Massimo Moratti o něj prý dlouhodobě stál, do klubu ho ale nepřivedl.