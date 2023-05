Bejvávalo. Připomeňte si 8 velkoklubů, které v minulosti chtěly získat Tomáše Rosického

Po pěti letech v bundeslize se Rosický přestěhoval do Arsenalu, kde působil do roku 2016. Několikrát ale nechybělo mnoho a vše mohlo být jinak. O jeho služby se v minulosti zajímalo několik slavných evropských velkoklubů. „Rosa“ mohl hrát ve Španělsku, Itálii či jinde v Premier League. Osm nejvážnějších zájemců a jeho podpis najdete v následujících kapitolách.

Když na začátku roku 2001 přestupoval Tomáš Rosický za 449 milionů korun ze Sparty do Dortmundu, ustanovil tehdy český ligový rekord. Konečná částka za jeho přestup se díky postupu Borussie do Ligy mistrů vyšplhala až na hodnotu 505 milionů korun.

Když Milánské AC vyhrálo Ligu mistrů, hledalo někoho, kdo bude společně s Kaká tvořit hru. „Poté, co klubu nevyšly námluvy s Juliem Baptistou, se zaměřili na Rosického,“ objevilo se v roce 2007 v italském tisku. Manažer Pavel Paska ale spekulace vyvrátil a Rosický zůstal v Arsenalu.

Atlético Madrid

Atlético Madrid patří v současnosti k nejlepším klubům na světě. Není to ale tak dávno, co si mohlo o finále Ligy mistrů či španělském titulu nechat jen zdát. V roce 2005 to měl pomoci změnit Rosický, kterého vždy údajně lákalo angažmá na Pyrenejském poloostrově. „Zatím se nehodlám k žádným spekulacím vyjadřovat,“ uvedl tehdy. Z možného přestupu sešlo.