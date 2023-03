Bejvávalo. Připomeňte si 3 talenty, které v tomto tisíciletí přetáhl kouč Wenger ze Southamptonu do Arsenalu

2006 – Theo Walcott (9,1 milionu liber)

Když Theo Walcott podepsal 20. ledna 2006 smlouvu s Arsenalem, chyběly mu ještě téměř dva měsíce do sedmnáctých narozenin. To dost výmluvně vypovídá o tom, jaký talent v něm Arsene Wenger viděl. Kanonýři za něj do března roku 2008 postupně v několika splátkách poslali do Southamptonu 9,1 milionu liber.

V dresu Arsenalu stihl Walcott odehrát 270 ligových zápasů a více než sto utkání v pohárových soutěžích. Celkem nastřílel 108 branek a zdvojnásobil svou tržní hodnotu. Když v lednu roku 2018 přestupoval do Evertonu, liverpoolský klub za něho zaplatil více než 20 milionů liber.

Foto: Profimedia.cz