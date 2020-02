Bejvávalo. Připomeňte si 10 slavných milníků v kariéře Marka Jankulovského

Marek Jankulovski se s kariérou loučil v 36 letech. Oficiálně ale skončil už v únoru roku 2012. Nebýt však zdravotních problémů, nejspíš by do fotbalového důchodu odcházel o něco později a možná by si za Baník ještě zahrál společně s Milanem Barošem.

Bývalý reprezentační obránce začínal s fotbalem v sedmi letech v TJ NHKG Ostrava. Když mu bylo deset, zamířil do Baníku, v jehož dresu si v roce 1995 odbyl ligový debut. Do sestavy prvoligového celku se natrvalo prosadil v sezoně 1996/97.

Na Bazalech vydržel do roku 2000, pak odešel do italské Neapole. Postupně se přes Udine a skvělou štaci v AC Milán vrátil zase do Baníku. 15. října 2011 nastoupil do zápasu s Hradcem Králové, na hřišti ale vydržel jen pár minut, obnovil si zranění předního zkříženého vazu v levém koleně a následně ukončil kariéru. Deset nejdůležitějších okamžiků jeho bohatého fotbalového života si připomeňte v následujících třech kapitolách.