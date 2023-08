Bejvávalo. 7 skvělých českých hokejistů, kteří váleli v první sezoně po rozpadu Československa v NHL

Martin Straka okusil NHL o rok dříve a už během ročníku 1993/94 se vypracoval v jednoho z lídrů Pittsburghu. V základní části dal 30 branek, přidal 34 asistencí a ukázal, že je třeba brát ho vážně. V následující sezoně odešel do Ottawy, pak hrál za Floridu či New York Islanders, v roce 1997 byl ale zpět mezi Penguins.

Byl to srdcař. Michal Pivoňka okusil NHL už v sezoně 1986/87 a brány zámořské soutěže za sebou zavřel po ročníku 1998/99. V nejslavnější lize světa působil dlouhých 13 let a po celou dobu byl věrný Washingtonu.

Robert Kron (Hartford Whalers)

Je to už řada let, co Hartford Whalers zmizel z mapy NHL. Dříve byl ale stálou součástí soutěže a klubem prošla řada skvělých hráčů. Jedním z nich byl Robert Kron, který se stal členem týmu v sezoně 1992/93. Následující ročník mu vyšel parádně a poprvé v kariéře se dostal na 50 (24+26) kanadských bodů. To zopakoval ještě o dva roky později, s NHL se loučil v sezoně 2001/02 v dresu Caroliny.