Bejvávalo. 5 velkoklubů, které se kdysi zajímaly o Martina Fenina. Byl mezi nimi i Real Madrid

Byl jednou z největších hvězd světového šampionátu hráčů do 20 let, ze kterého si Češi v roce 2007 přivezli stříbrné medaile. Po návratu z Kanady řádil i v Teplicích a prakticky neustále se debatovalo o tom, kam povedou jeho další kroky. Skloňovala se jména řady klubů, mimo jiné Werder Brémy, Santander či Espaňol Barcelona. Martin Fenin si však nakonec vybral Frankfurt.

Juventus

V době, kdy v Juventusu hráli Pavel Nedvěd se Zdeňkem Grygerou, k nim mohl přibýt i Fenin. Stará dáma o něj poté, co dal v Kanadě tři branky, velmi stála. Mladý Čech o odchodu do Itálie uvažoval, bál se ale, že by se do prvního týmu neprosadil, a místo toho by putoval jen po hostováních. Proto si nakonec vybral Frankfurt.