Bejvávalo. 5 posledních hráčů, kteří byli nejlepšími českými střelci sezony NHL před Davidem Pastrňákem

Od ročníku 2016/17 - tedy dlouhých devět let - je David Pastrňák nejúspěšnějším českým kanonýrem v NHL. Kdo ale vládl tuzemským hokejistům ve střílení gólů předtím, než na trůn usedl kanonýr z Bostonu? Jména útočníků, kteří se stali nejlepšími českými střelci sezony v NHL ještě před Pastrňákem, najdete v následujících kapitolách.

V ročníku 2014/15 se o korunu pro krále českých střelců v NHL podělili dva hokejisté. Jedním z nich byl Radim Vrbata, který ve své premiérové sezoně v dresu Vancouveru předváděl parádní výkony a k 31 brankám přidal ještě 32 asistencí. Ještě lépe na tom byl Jiří Hudler z Calgary, jenž si do statistik připsal 76 (31+45) bodů a stal se osmým nejproduktivnějším hráčem NHL. Z dalších Čechů byl této dvojici nejblíže Tomáš Plekanec s 26 góly.

V sezoně 2013/14 stačilo k pozici nejlepšího českého kanonýra v NHL jen 24 vstřelených gólů. Na tuto metu se během svého premiérového ročníku v New Jersey dostal Jaromír Jágr, který si zapsal do statistik i 43 asistencí. O jednu branku zpět skončili Jakub Voráček s Ondřejem Palátem.

2011/12: Radim Vrbata (Arizona Coyotes) a Milan Michálek (Ottawa Senators) – 35 gólů

Ještě než se stal Radim Vrbata nejlepším českým střelcem v NHL v barvách Vancouveru, zvládl to v dresu Arizony, které 35 góly a 27 nahrávkami pomohl v ročníku 2011/12 k postupu do play-off, v němž si připsal do statistik dalších pět bodů. Na 35 branek se tehdy dostal i Milan Michálek z Ottawy, který prožil svou střelecky nejúspěšnější sezonu v NHL. Z touto dvojicí byl nejblíže z českých hokejistů Tomáš Fleischmann, který tehdy nasázel za Floridu 27 branek.

Foto: Profimedia.cz