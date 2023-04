Bejvávalo. 4 velké turnaje, na kterých hrál Jaromír Jágr ještě za výběr Československa

Mistrovství Evropy „18“ (1988/89)

Evropský šampionát hráčů do 18 let hostil Sovětský svaz, který také vybojoval zlato. Zároveň to byl jediný tým, jenž dokázal porazit stříbrné Československo. V mužstvu tehdy byli Roman Čechmánek, Jiří Šlégr, Jaroslav Modrý, Robert Holík, Robert Reichel i Jaromír Jágr, který dal v pěti zápasech sedm branek a přidal pět asistencí.

Foto: Profimedia.cz