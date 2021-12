Bejvávalo. 4 osudové týmy Pavla Nedvěda. Který dres mu slušel nejvíc?

Pavlovi Nedvědovi bylo v srpnu 49 let. Od konce jeho kariéry uplynulo v létě už 12 roků. Poslední zápas odehrál symbolicky proti Laziu Řím, které bylo jeho první a osudovou zahraniční štací.

Záložník, jehož v roce 2004 zařadil Pelé mezi 125 nejlepších žijících fotbalistů světa, vyrůstal ve Skalné. V letech 1985 až 1986 působil v Chebu, dalších pět let byl ve Škodě Plzeň, roky 1991 a 1992 strávil v Dukle Praha. Pak odešel do pražské Sparty, kde začal psát první úspěšnou kapitolu své bohaté kariéry, která pokračovala v Itálii a v reprezentaci. Připomeňte si v následujících kapitolách, jak se jeho fotbalový život vyvíjel, a posuďte, kde mu to slušelo nejvíc.