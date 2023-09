Bejvávalo. 10 fotbalistů, kteří lámali přestupové rekordy před Mbappém či Neymarem

Letní přestupové okno se zavírá a to další se otevře až za pár měsíců, ale na novinovém papíře i na internetu stále létají jména fotbalistů, o nichž se mluví v souvislosti se změnou dresu. S nimi poletují ve vzduchu také přestupní částky.

Po bouřlivém létě, jemuž dominovaly transfery Declana Rice z West Hamu do Arsenalu, Moisése Caiceda z Brightonu do Chelsea a Jude Bellinghama z Dortmundu do Realu Madrid, bychom se mohli dočkat neméně zajímavého přestupního období i na začátku příštího roku. Jistě bude zajímavé sledovat, kam jsou některé kluby ochotné při placení za posily zajít. Ne vždycky se však vynaložené peníze vyplatí. Na fotbalovém trhu je to jako ve válce – se ztrátami se zkrátka počítá, a to především v případě borců, kteří nepatří k těm nejdražším. Jenže občas zklamou i ti, za něž zaplatily kluby největší majlant. Závod v přeplácení největších hvězd odstartoval přibližně na začátku sedmdesátých let minulého století. Od té doby málem neuplynul rok, aby některý fotbalista neposunul hranici pro nejdražšího hráče nahoru. Pojďme si připomenout časy, kdy se přestupové částky ještě zdaleka nešplhaly tak vysoko jako dnes, ale přesto šlo o rekordní transfery. Řekněme, že se zaměříme na éru mezi lety 1973 až 1996, tedy na období, kdy měly sumy za přestupy ještě cosi společného se zdravým rozumem. V následujících kapitolách najdete deset fotbalistů, kteří se v této epoše postupně stávali nejdražšími hráči světa.

1973 - Johan Cruyff, 922 tisíc liber (Ajax Amsterdam → Barcelona) Legendární Holanďan Johan Cruyff se stal vůbec prvním nejdražším fotbalistou světa, jehož si koupil španělský klub. Barcelona na tehdejšího nejlepšího hráče planety zaplatila necelý milion liber a tyto peníze se jí náramně vyplatily. Jedenáctka snů fotbalové historie podle čísel, jež nosili hráči na dresech Cruyff pomohl Barce ukončit čtrnáct let dlouhé čekání na mistrovský titul a vnesl do klubu herní filozofii, jež jej do jisté míry definuje až do dnešních dnů. Během svého druhého roku na Camp Nou navíc získal Zlatý míč.

1975 – Giuseppe Savoldi, 1,2 milionu liber (Bologna → Neapol) Rekordní částka za kterou přestupoval do Barcelony Johan Cruyff byla překonána o dva roky později. Italský útočník Guiseppe Savoldi zamířil do Neapole za 1,2 milionu liber. Během čtyř sezon v klubu nastřílel 55 branek ve 118 ligových zápasech a pomohl k zisku domácího Poháru. Titulu se ale s týmem nedočkal – nejvýš to dotáhl ke druhému místu.

1979 – Paolo Rossi, 1,75 milionu liber (Vicenza → Juventus Turín) Legendární útočník Paolo Rossi odstartoval svou kariéru v roce 1973 v Juventusu, ale o tři roky později zamířil do Vicenzy, kde se z něho stal obávaný kanonýr. V 94 ligových zápasech nastřílel 60 gólů, přesto ani jeho střelecké umění nezachránilo tým v roce 1979 od sestupu ze Serie A. Rossi pak odehrál jednu sezonu na hostování V Perugii a od roku 1981 znovu oblékal dres Staré dámy, která za něj Vicenze zaplatila 1,75 milionu liber.

1982 – Diego Maradona, 3 miliony liber (Boca Juniors → Barcelona) Angažmá legendárního Diega Maradony v Barceloně rozhodně nelze považovat za superúspěšné. Na Camp Nou přestupoval málem jako spasitel, který měl klub povznést k titulům, ale kromě španělského Poháru a Suoerpoháru v roce 1983 nic jiného nevyhrál. Maradona své výjimečné nadání v tehdejší Barceloně nedokázal prodat. Kromě toho se často dostával do sporů s vedením klubu a navíc ho vážná zlomenina kotníku málem připravila o zbytek fotbalové kariéry.

1984 – Diego Maradona, 5 milionů liber (Barcelona → Neapol) Navzdory vážnému zranění, které utrpěl během dvouletého angažmá v Barceloně, neváhali manažeři Neapole v roce 1984 sáhnout hluboko do klubové kasy a vytáhnout z ní částku, která přebila rekordní sumu, za niž Maradona přestupoval o dva roky dříve z Jižní Ameriky do Španělska. Za pět milionů liber si italský klub koupil nejlepšího hráče na světě, který pomohl týmu ke dvěma ligovým titulům, vítězství v domácím Poháru a prvenství v Poháru UEFA. Lepší období v Neapoli nikdy nezažili.

1987 – Ruud Gullit, 6 milionů liber (PSV Eindhoven → AC Milán) Ruud Gullit byl jedním z hráčů, které ve druhé polovině osmdesátých let přivedl Silvio Berlusconi na San Siro a udělal z AC Milán evropský superklub. Holandský univerzál se stal nejdražším hráčem světa, ale náklady na nákup bohatě splatil. Třikrát pomohl vyhrát Serii A, dvakrát Pohár mistrů evropských zemí, třikrát domácí Pohár, dvakrát Superpohár UEFA a Interkontinentální pohár.

1990 – Roberto Baggio, 8 milionů liber (Fiorentina → Juventus Turín) Na přelomu osmdesátých a devadesátých let udával světu rytmus i tón italský fotbal. Kluby z Apeninského poloostrova také vyplácely za hráče nejvyšší sumy. V roce 1990 se stal novým rekordmanem Roberto Baggio, jehož Juventus koupil z Fiorentiny za osm milionů liber. Italský reprezentant se zapsal do historie Staré dámy tím, že jí vystřílel ligový titul, výhru v domácím poháru a vítězství v Poháru UEFA. Kromě toho se stal v roce 1993 vítězem ankety Zlatý míč.

1992 – Jean-Pierre Papin, 10 milionů liber (Marseille → AC Milán) Útočník Jean-Pierre Papin odcházel do Milána jako superhvězda francouzské nejvyšší soutěže, reprezentační kanonýr a držitel Zlatého míče za rok 1991. V italském klubu se však během dvou sezon do stejné role nedokázal propracovat a hrál spíše epizodní úlohy. V 53 zápasech sice nastřílel 25 branek a pomohl dvakrát vyhrát Serii A a Ligu mistrů, ale už to nebyl ten Papin, který v předchozích letech řádil v Marseille.

1992 – Gianluca Vialli, 12 milionů liber (Sampdoria → Juventus Turín) V roce 1992 se na čele tabulky s rekordními částkami za fotbalové přestupy muselo přepisovat hned několikrát. Francouze Papina záhy trumfl italský forvard Gianluca Vialli, který zamířil ze Sampdorie do Juventusu za 12 milionů liber. Vialli jako kapitán přivedl Starou dámu k domácímu titulu v roce 1995, ve stejném roce vyhrál také italský Pohár a Superpohár. O dva roky dříve se radoval z výhry Poháru UEFA a v roce 1996 zvedl nad hlavu trofej pro vítěze Ligy mistrů. Jeho nákupu v Juventusu rozhodně nikdy nelitovali.

1992 – Gianluigi Lentini, 13 milionů liber (FC Turín → AC Milán) A do třetice rok 1992. Útočník Gianluigi Lentini se upsal milánskému AC za částku 13 milionů liber. Mimořádně talentovaný útočník pomohl hned ve své první sezoně k zisku domácího titulu a vítězství v Lize mistrů, ale rok po podpisu smlouvy, ve věku 24 let, se stal účastníkem vážné autonehody. Utrpěl zlomeninu lebky a zranění oka, a dva dny strávil v komatu. Uzdravil se a dokonce se vrátil na trávník, ale už to nikdy nebyl ten hráč, za něhož Rossoneri zaplatili rekordní přestupovou sumu.

1996 – Alan Shearer, 15 milionů liber (Blackburn Rovers → Newcastle United) Přestože se ani s Alanem Shearerem v sestavě nepodařilo Newcastlu United ukončit dlouhé čekání na ligový titul, rozhodně se klubu nákup hvězdného forvarda vyplatil. Jeho 206 gólů ve 404 zápasech, to už za ty prachy určitě stálo…