Bazaly, Juliska i druhá liga. Připomeňte si 7 českých klubů, kterými prošel Michael Krmenčík

Krmenčík je odchovancem Sokolova, ale největší slávu si vydobyl na ligové scéně. Během tuzemské kariéry prošel sedmi kluby. Které to byly? To se dozvíte v následujících kapitolách .

Slavia Praha

Odchod do Belgie byl pro Krmenčíka výzvou a zlomem v jeho kariéře, ale bohužel pro něj to byl zlom k horšímu. V Bruggách se neprosadil a z klubu ho poslali nejdříve na hostování do řeckého PAOKu a v létě roku 2021 zamířil do Edenu. Ve Slavii zvládl odehrát 14 utkání, dal čtyři branky a přidal k nim stejný počet asistencí. Na začátku července se upsal do roku 2025 indonéskému klubu Persija Jakarta.

