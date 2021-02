Bazaly, Juliska i druhá liga. Připomeňte si 6 českých klubů, kterými prošel Michael Krmenčík

Michael Krmenčík je odchovancem Sokolova, ale největší slávu si vydobyl na ligové scéně. Během tuzemské kariéry prošel šesti kluby. Které to byly? To se dozvíte v následujících kapitolách a ve fotogalerii .

V sezoně 2010/11 Plzeň získala svůj premiérový ligový titul. Krmenčík byl u toho a v utkání 24. kola si odbyl ligový debut v zápase s Příbramí. Na hřiště se dostal v 88. minutě, kdy nahradil Milana Petrželu. Pořádnou šanci v plzeňském dresu ale dostal až ve druhé polovině ročníku 2015/16, během něhož odehrál sedm zápasů a vstřelil svůj premiérový gól v dresu Viktorky. V další sezoně dal deset branek a následně díky šestnácti přesným zásahům ovládl tabulku ligových kanonýrů. Západočeský klub opustil v zimě roku 2020, kdy zamířil do belgických Belgie.

Svůj premiérový ligový gól vstřelil Michael Krmenčík v sezoně 2013/14. Tehdy ho Viktorka poslala hostovat do Baníku, za který 190 centimetrů vysoký útočník odehrál 11 zápasů a dal v nich dvě branky. V Ostravě však zůstal jen do konce ročníku.

Dukla Praha

V sezoně 2014/15 se Michael Krmenčík objevil na hostování v Dukle. V úvodním ročníku odehrál za tým z Julisky 13 zápasů a dal dvě ligové branky. V průběhu dalšího podzimu se dostal do dobré formy, naskočil do 12 duelů a dal pět gólů. V zimě se pak vrátil do Plzně, kde už zůstal.

