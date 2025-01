Bazaly, Juliska i druhá liga. 8 českých klubů, kterými prošel Michael Krmenčík

Krmenčík je odchovancem Sokolova, ale největší slávu si vydobyl na ligové scéně. Během kariéry v rodné zemi už prošel osmi kluby. Které to byly? To se dozvíte v následujících kapitolách .

Zahraniční angažmá v belgických Bruggách se Michaelovi Krmenčíkovi nevydařilo podle představ a vrátil se z něj dokonce na hostování do české ligy. Následně si vysoký útočník vydělával na chleba v Indonésii a na Kypru, a v létě se opět vrátil do tuzemské nejvyšší tuzemské soutěže, když se upsal na dva roky Slovácku.

Svůj premiérový ligový gól vstřelil Michael Krmenčík v sezoně 2013/14. Tehdy ho Viktorka poslala hostovat do Baníku, za který 191 centimetrů vysoký útočník odehrál 11 zápasů a dal v nich dvě branky. V Ostravě však zůstal jen do konce ročníku.

V sezoně 2014/15 se Michael Krmenčík objevil na hostování v pražské Dukle. Za tým z Julisky odehrál 13 zápasů a dal dvě ligové branky. V průběhu dalšího podzimu se dostal do dobré formy, naskočil do 12 duelů a dal pět gólů. V zimě se pak vrátil do Plzně, kde už zůstal.

Slavia Praha

Odchod do Belgie byl pro Krmenčíka výzvou a zlomem v jeho kariéře, ale bohužel pro něj to byl zlom k horšímu. V Bruggách se neprosadil a z klubu ho poslali nejdříve na hostování do řeckého PAOKu a v létě roku 2021 zamířil do Edenu. Ve Slavii zvládl odehrát 14 utkání, dal čtyři branky a přidal k nim stejný počet asistencí. Na začátku července 2022 se upsal do roku 2025 indonéskému klubu Persija Jakarta.

Foto: Profimedia.cz