Bayern Mnichov vyhrál 11 ligových titulů v řadě. 6 dalších klubů to zvládlo také, některé i víckrát

Vyhrát mistrovský titul je sice krásné, ale ještě krásnější je jeho obhajoba. A co teprve, když se to týmu podaří i několikrát v řadě! V následujících kapitolách najdete kluby, které vyhrály národní ligu aspoň jedenáctkrát.

Bulharský klub Ludogorec Razgrad se stal v posledních letech pravidelným účastníkem evropských pohárů. Jak by ne, když od roku 2012 až do současnosti vládne tamní nejvyšší soutěži. Dosud má na kontě dvanáct mistrovských titulů v řadě a v současnosti míří za třináctým.

Pokračování 6 / 8

3. – 4. Rosenborg Trondheim – 13x (1992 až 2004)

To, co se podařilo norskému Rosenborgu Trondheim v letech 1992 až 2004, se v Evropě jen tak někomu nepodaří – klub vyhrál mistrovskou trofej třináctkrát v řadě. Od té doby pak kraloval tamní nejvyšší soutěži ještě sedmkrát a mezi lety 2015 až 2018 vytvořil další šňůru čtyř triumfů. Klub má na kontě celkem 26 titulů, ten poslední je už ale šest let starý.